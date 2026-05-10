Ruské vojenská technika míří do světa. S obcházením sankcí napomáhá Alžírsko

Zjištění specializovaného serveru Defence News poukazuje na rozšiřující se utajenou leteckou síť. Na první pohled civilní lety totiž ve skutečnosti fungují jako součást logistického systému, jenž slouží pro přepravu zbraní a dalšího sankcionovaného vojenského vybavení. Takových letů na základě pátrání Defence News proběhlo jen za období mezi loňským březnem a letošním dubnem 167.
Letouny, které jsou součástí této dodavatelské sítě, pravidelně přistávají na několika alžírských civilních i vojenských letištích, a činí tak ze země tranzitní i distribuční uzel. Nákup zboží funguje navíc skrze prostředníky, kteří ho přeprodávají do třetích zemí pod vlastní „vlajkou“ a není ani výjimkou, že cesta jednoho kusu techniky čítá před dodáním do cílové destinace několik dílčích mezizastávek. Systém je natolik složitý, že je v konečném důsledku velmi těžké odhalit onen ruský původ daného zboží, popisují experti.
Za pašováním stojí dle Defence News soukromá ruská letecká společnost Aviacon Zitotrans a její stínová firma Gelix Airlines, jejichž představitelé jsou napojeni na vládu Ruské federace. Zatímco první ze zmíněných společností již figuruje na sankčních seznamech Spojených států, Kanady a Ukrajiny, Gelix Airlines dosud žádnému finančnímu postihu nepodléhá.
Není to jen prostý obchod
Alžírsko je dlouholetým partnerem Moskvy a současně jedním z předních odběratelů ruských zbraní v Africe, jeho vojenský arzenál má z více než sedmdesáti procent ruský původ. Právě skrze prodej vojenského vybavení si Rusové další státy zavazují ke spolupráci a zmíněné obchodování tudíž není problematické jen z hlediska obcházení sankcí, ale i kvůli hrozbě rozšiřujícího se vlivu moskevského režimu.
Od roku 2017, kdy v Africe začala působit žoldnéřská Wagnerova skupina, se Rusové často angažují v místních konfliktech a podle amerického vládního webu Congress.gov se snaží získat i tamní vojenské základny. Využívají tak nestability kontinentu i odporu mnoha Afričanů vůči západním evropským zemím spojeným s kolonialistickou minulostí. Za pomoc s udržením u moci je místní vlády podle informací britské BBC odměňují třeba přístupem ke klíčovým přírodním zdrojům, včetně diamantů, zlata nebo uranu.
V současné době – po pádu letadla s vůdcem wagnerovců Jevgenijem Prigožinem – Rusko v Africe působí zejména prostřednictvím polovojenské skupiny s názvem Africký sbor zejména ve státech Sahelu. Jeho příslušníci se zapojují například do aktuálního konfliktu v Mali, kde jejich podpora umožnila tamním vládním silám znovu získat území od povstaleckých skupin. Stejně jako Wagnerova skupina je přitom i Africký sbor dle BBC spojován s četnými zločiny páchanými na civilistech.