Ruské vojenská technika míří do světa. S obcházením sankcí napomáhá Alžírsko

  18:29
Rusko si našlo další cestu, jak obejít sankce, které na zemi uvalily státy Evropy a USA s Kanadou. Klíčovým spojencem je mu Alžírsko, přes které vedou tranzitní trasy nejen do dalších částí Afriky, ale i do Latinské Ameriky a na Blízký východ. Ty umožňují zejména přepravu zbraní a dalšího vojenského vybavení. Moskvě tak poskytují možnost nejen beztrestně obchodovat, ale i rozšiřovat svůj vliv.
Ruské bojové letouny Suchoj Su-57 páté generace na letecké show na letišti Žukovskij u Moskvy (27. srpna 2019) | foto: AP

Zjištění specializovaného serveru Defence News poukazuje na rozšiřující se utajenou leteckou síť. Na první pohled civilní lety totiž ve skutečnosti fungují jako součást logistického systému, jenž slouží pro přepravu zbraní a dalšího sankcionovaného vojenského vybavení. Takových letů na základě pátrání Defence News proběhlo jen za období mezi loňským březnem a letošním dubnem 167.

Letouny, které jsou součástí této dodavatelské sítě, pravidelně přistávají na několika alžírských civilních i vojenských letištích, a činí tak ze země tranzitní i distribuční uzel. Nákup zboží funguje navíc skrze prostředníky, kteří ho přeprodávají do třetích zemí pod vlastní „vlajkou“ a není ani výjimkou, že cesta jednoho kusu techniky čítá před dodáním do cílové destinace několik dílčích mezizastávek. Systém je natolik složitý, že je v konečném důsledku velmi těžké odhalit onen ruský původ daného zboží, popisují experti.

Za pašováním stojí dle Defence News soukromá ruská letecká společnost Aviacon Zitotrans a její stínová firma Gelix Airlines, jejichž představitelé jsou napojeni na vládu Ruské federace. Zatímco první ze zmíněných společností již figuruje na sankčních seznamech Spojených států, Kanady a Ukrajiny, Gelix Airlines dosud žádnému finančnímu postihu nepodléhá.

Není to jen prostý obchod

Alžírsko je dlouholetým partnerem Moskvy a současně jedním z předních odběratelů ruských zbraní v Africe, jeho vojenský arzenál má z více než sedmdesáti procent ruský původ. Právě skrze prodej vojenského vybavení si Rusové další státy zavazují ke spolupráci a zmíněné obchodování tudíž není problematické jen z hlediska obcházení sankcí, ale i kvůli hrozbě rozšiřujícího se vlivu moskevského režimu.

Od roku 2017, kdy v Africe začala působit žoldnéřská Wagnerova skupina, se Rusové často angažují v místních konfliktech a podle amerického vládního webu Congress.gov se snaží získat i tamní vojenské základny. Využívají tak nestability kontinentu i odporu mnoha Afričanů vůči západním evropským zemím spojeným s kolonialistickou minulostí. Za pomoc s udržením u moci je místní vlády podle informací britské BBC odměňují třeba přístupem ke klíčovým přírodním zdrojům, včetně diamantů, zlata nebo uranu.

V současné době – po pádu letadla s vůdcem wagnerovců Jevgenijem Prigožinem – Rusko v Africe působí zejména prostřednictvím polovojenské skupiny s názvem Africký sbor zejména ve státech Sahelu. Jeho příslušníci se zapojují například do aktuálního konfliktu v Mali, kde jejich podpora umožnila tamním vládním silám znovu získat území od povstaleckých skupin. Stejně jako Wagnerova skupina je přitom i Africký sbor dle BBC spojován s četnými zločiny páchanými na civilistech.

