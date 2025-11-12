Alžírsko propustí vězněného spisovatele Sansala. Požádal o to německý prezident

  15:09
Alžírsko omilostní a propustí vězněného francouzsko-alžírského spisovatele Boualema Sansala. Tamní prezident Abdal Madžíd Tabbún tak vyhověl německému prezidentovi Franku-Walterovi Steinmeierovi, který o udělení milosti pro spisovatele požádal, uvedl Tabbúnův úřad. Sansal byl v červenci odsouzen k pěti letům vězení, protože se podle soudu provinil výroky, které údajně poškozují územní celistvost země.
Alžírský spisovatel Boualem Sansal (11. prosince 2024)

Alžírský spisovatel Boualem Sansal (11. prosince 2024) | foto: Profimedia.cz

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier odevzdal svůj hlas ve volební...
Alžírské prezidentské volby vyhrál již po prvním kole Abdal Madžíd Tabbúni,...
Alžírský spisovatel Boualem Sansal (25. listopadu 2024)
Německý prezident Frank-Walter Steinmeier v Kataru (29. listopadu 2023)
9 fotografií

Tabbún vyhověl německému prezidentovi a Sansala nechal propustit „vzhledem k pokročilému věku“ spisovatele i jeho „křehkému zdravotnímu stavu“. Steinmeiera také požádal, aby byla Sansalovi umožněna léčba v Německu. „Byla jsem pesimistická, ale vždy jsem v to věřila,“ řekla Sansalova dcera Sabeha.

Alžírské úřady Sansala zadržely 16. listopadu loňského roku, když přiletěl do Alžíru. Deník Le Figaro později napsal, že ho prokuratura obvinila z ohrožování národní jednoty, z urážky armády, z poškozování národního hospodářství a z držení videonahrávek a publikací ohrožujících národní bezpečnost a stabilitu.

Román 2084 Boualema Sansala: Alžírský Orwell po sto letech

Podle deníku Le Monde alžírský režim nelibě nesl Sansalovo vyjádření v rozhovoru pro francouzský krajně pravicový server Frontières. V něm Sansal mimo jiné řekl, že v období francouzské kolonizace bylo území Maroka zmenšeno ve prospěch později nezávislého Alžírska. Kvůli sporům týkajícím se území dvou západoalžírských provincií vedly Maroko a Alžírsko v roce 1963 krátkou, takzvanou Písečnou válku.

Spisovatel, který podle své rodiny trpí rakovinou prostaty, se stal jedním z předmětů sporů mezi Francií a Alžírskem. Francie opakovaně vyzvala k Sansalovu propuštění a francouzský prezident Emmanuel Macron se také snažil přesvědčit alžírského prezidenta, aby spisovateli udělil milost.

Napětí roste. Alžírsko chce vyhostit francouzské diplomaty, Paříž hrozí odvetou

V roce 2015 Sansal obdržel Cenu Francouzské akademie za román 2084: Konec světa. V českém překladu vyšly dva jeho romány, v roce 2012 Němcova vesnice aneb Deník bratří Schillerových a o čtyři roky později 2084: Konec světa.

