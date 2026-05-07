Alternativa pro Německo je nejsilnější. Poprvé to uznala i veřejnoprávní televize

Autor:
  18:49
Alternativa pro Německo (AfD), kterou loni tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou, v průzkumu veřejného mínění DeutschlandTrend veřejnoprávní stanice ARD poprvé překonala vládní konzervativní unii CDU/CSU, a stala se tak největší politickou silou v Německu. Dnes o tom informovala agentura DPA, která připomenula, že AfD je nejsilnější německou stranou i podle dalších průzkumů.V průzkumu, který pro ARD provedla agentury Infratest dimap, získala AfD 27 procent, což je o dva procentní body více oproti sondáži z počátku dubna.
Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Unie, kterou tvoří Křesťanskodemokratické unie (CSU) kancléře Friedricha Merze a bavorská sesterská Křesťansko-sociální unie (CSU), se naopak o dva procentní body propadla na nynějších 24 procent. Sociální demokracie (SPD), která tvoří vládní koalici, zůstává na 12 procentech.

Průzkumu DeutschlandTrend se tento týden telefonicky a online zúčastnilo 1303 lidí oprávněných v Německu volit.

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)
Alice Weidelová ve štábu AfD (23. února 2025)
Druhá v německých parlamentních volbách skončila s 20,8 procenta hlasů strana Alternativa pro Německo (AfD). (24. února 2025)
Ve středoněmeckém Giessenu se konal sjezd, na kterém vznikla mládežnická organizace AfD s názvem Generace Německo (GD). (29. listopadu 2025)
AfD za nejsilnější politickou stranu již dříve označily průzkumy také od institutů Forsa, INSA či Yougov. Ve spolkových volbách loni v únoru skončila AfD s 20,8 procenta hlasů druhá za CDU/CSU s 28,5 procenta hlasů.

Nejsilnější je AfD na východě Německa. V Sasku-Anhaltsku, kde se v září konají zemské volby, by mohla podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Infratest dimap získat až 41 procent hlasů.

Alternativa pro Německo je nejsilnější. Poprvé to uznala i veřejnoprávní televize

