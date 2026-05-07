Unie, kterou tvoří Křesťanskodemokratické unie (CSU) kancléře Friedricha Merze a bavorská sesterská Křesťansko-sociální unie (CSU), se naopak o dva procentní body propadla na nynějších 24 procent. Sociální demokracie (SPD), která tvoří vládní koalici, zůstává na 12 procentech.
Průzkumu DeutschlandTrend se tento týden telefonicky a online zúčastnilo 1303 lidí oprávněných v Německu volit.
AfD za nejsilnější politickou stranu již dříve označily průzkumy také od institutů Forsa, INSA či Yougov. Ve spolkových volbách loni v únoru skončila AfD s 20,8 procenta hlasů druhá za CDU/CSU s 28,5 procenta hlasů.
Nejsilnější je AfD na východě Německa. V Sasku-Anhaltsku, kde se v září konají zemské volby, by mohla podle dnes zveřejněného průzkumu agentury Infratest dimap získat až 41 procent hlasů.