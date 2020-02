Německo se bouří kvůli volbě durynského premiéra. Získal totiž hlasy AfD

Ve středu durynský parlament premiérem překvapivě zvolil svobodného demokrata Thomase Kemmericha. Vedle jeho FDP ho podpořili také politici Křesťanskodemokratické unie (CDU) kancléřky Angely Merkelové a právě AfD.

Kemmerich se tak stal prvním premiérem některé z německých spolkových zemí, který uspěl i díky hlasům pravicově populistické až extremistické AfD. Volba vyvolala v Německu bouřlivé reakce.

Volba ministerského předsedy, který už složil přísahu, byla v Durynsku důsledkem patové situace po říjnových zemských volbách. Nepodařilo se po nich totiž sestavit žádnou většinovou koalici.

Početní většinu 48 křesel v 90členném parlamentu sice mají CDU, FDP a AfD, křesťanští demokraté ale dávali jasně najevo, že vládní spolupráce s pravicově populistickou AfD, již mnozí označují i za extremistickou, nepřichází v úvahu. Proto se očekávalo, že spolkovou zemi se 2,2 milionu obyvatel povede menšinová vláda Levice, SPD a Zelených dosavadního ministerského předsedy Boda Ramelowa (Levice).

Ten také v prvních dvou kolech hlasování získal jasně nejvíc hlasů (43 a 44), na zvolení to ale nestačilo. Do třetího kola, v němž už nebylo třeba absolutní většiny, pak FDP postavila svého 54letého kandidáta, který dostal 45 hlasů, a zvítězil o jediný hlas. Podporu přitom získal od politiků CDU a AfD, i když křesťanští demokraté předtím zdůrazňovali, že s AfD spolupracovat nebudou.

Němečtí politici neskrývají znechucení

„Byl to špatný den pro demokracii. Byl to den rozchodu s hodnotami a přesvědčením CDU,“ okomentovala případ německá kancléřka Angela Merkelová. „Strana se na takové vládě podílet nesmí,“ zdůraznila šéfka německé vlády při návštěvě Jihoafrické republiky. Výsledky středečního hlasování musí být podle ní „vzaty zpět“.

Také šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová krok svých durynských spolustraníků tvrdě kritizovala. Šel podle ní vysloveně proti doporučení, požadavkům a prosbám stranické centrály. „Není to dobrý den, není to dobrý den pro Durynsko, není to dobrý den pro politický systém Německa,“ uvedla.



Podobně hovořil i šéf sesterské Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder. Nechat se zvolit premiérem hlasy AfD je podle něj nepřípustné. Jak Söder, tak Krampová-Karrenbauerová za nejlepší řešení považují předčasné volby. To ale durynská CDU večer odmítla. Tvrdí, že musela hlasovat pro „středového kandidáta“.

Drtivá kritika se ozývá i z dalších stran. „Nechat se zvolit pravicovými extremisty ministerským předsedou, je zcela nezodpovědné,“ napsal na twitteru ministr zahraničí z SPD Heiko Maas. „Je to porušení tabu, které bude mít dalekosáhlé následky,“ poznamenal zase šéf Levice Bernd Riexinger, který připomněl, že AfD v Durynsku vede jeden z jejích nejradikálnějších politiků Björn Höcke, který je známý i kontroverzními výroky o holokaustu.

Hlasování, proti němuž protestovali lidé před centrálami CDU a FDP v Berlíně, naopak přivítalo vedení AfD, podle něhož se ukázalo, že vylučování AfD z politické scény nefunguje. Spolupráci s touto stranou ale dnes znovu vyloučil šéf FDP Christian Lindner, který také připustil možnost nových voleb.

Reakce německých médií

„To, co se odehrálo v zemském sněmu v Erfurtu, je akt bezpříkladné politické nezodpovědnosti,“ napsal deník Westfalen-Blatt. „Politická kultura naší země dostala brutální ránu pod pás, která bude ještě dlouho cítit,“ míní.



„Zřejmě byly všechny prostředky a porušení tabu dobré, aby se dosáhlo politických cílů. Je to hořká prohra pro důvěru lidí v parlamentární demokracii,“ poznamenává list Thüringer Allgemeine. „Skandál v Durynsku symbolizuje posilování (politických) okrajů,“ konstatuje zase Neue Osnabrücker Zeitung, podle něhož je Německo v hluboké a velmi nebezpečné krizi. „Společnost se rozděluje. Radikalizuje se,“ píše deník.

Vinu za překvapivou volbu Kemmericha vidí německá média především na straně durynské FDP a CDU. Podle komentářů nikdy neměly přistoupit na hlasování, z něhož mohl vítězně vyjít kandidát s podporou AfD. „Tvrdit poté, že jsou to tajné volby a člověk neví, kdo koho volí, je zradou na voličích CDU a FDP,“ je přesvědčen Thüringer Allgemeine.

„Prohráli také voliči. Jejich vůle byla pošlapána. V Thomasi Kemmerichovi získávají ministerského předsedu z frakce, která se do zemského sněmu dostala jen nanejvýš těsně,“ píše Badische Neueste Nachrichten o zvláštní situaci, kdy je premiérem člen nejslabší parlamentní strany.

Důsledky historické volby se ale podle tisku netýkají jen východoněmecké spolkové země s 2,2 milionu obyvatel, jsou mnohem širší. „Na spolkové úrovni jsou dopady ještě vážnější. SPD, Zelení a Levice stejně jako celá liberální veřejnost musí nyní vycházet z toho, že na slovo CDU a FDP se nedá spolehnout,“ míní. „Poroste nedůvěra a strach.“

Proti volbě se vyjádřili i německé židovské organizace. „Výsledek středeční volby ministerského předsedy v Durynsku je pro nás potvrzením našich nejhorších obav,“ uvedla v prohlášení ze středečního večera židovská obec v Durynsku. Společné hlasování politiků CDU, FDP a AfD považuje za porušení dosavadního tabu.

Místopředseda Mezinárodního osvětimského výboru Christoph Heubner svou kritiku zaměřil především na FDP, která má podle něj obrovský problém s věrohodností. Pokud šéf strany Lindner, který je ve čtvrtek v Durynsku, aby situaci řešil, věděl o úmyslech Kemmericha a souhlasil s nimi, měl by podle něj rezignovat.

„Durynský debakl“ podle Heubnera také dává připomenout, kolik nacistů po válce našlo svou politickou domovinu v FDP.