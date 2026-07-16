Krieger, vlastním jménem Murad Dadajev, patřil navenek mezi málo důležité členy AfD. Působil v hannoverské odnoži, kde neměl žádnou oficiální funkci. Přesto dokázal získat přibližně 400 tisíc sledujících na sociálních sítích, což je jedno z největších čísel mezi členy strany.
Exčlen AfD založil německý prapor bojující za Rusko. Využívá nacistická hesla
„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili
V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....
Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše
Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...
Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami
Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...
Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“
Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...
Mercedes odmrští sanitní vůz, chodec odskakuje. Video ukazuje Turkovu nehodu
Pondělní dopravní nehodu vládního zmocněnce za Motoristy Filipa Turka v Praze zachytilo video z kamery na předním skle auta. Záběry ukazují, že měl sanitní vůz zapnuté sirény a nahlas houkal....
Ruská letadla znovu nad Baltem. Polské stíhačky kvůli nim vzlétly již potřetí
Polské stíhačky už třetí den v řadě reagují na přítomnost ruských vojenských letadel nad Baltským mořem. Ve čtvrtek to oznámil polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
V Praze na Proseku se převrátil jeřáb. Dopravu zablokoval na osm hodin
V Prosecké ulici v Praze 9 se ve čtvrtek dopoledne převrátil autojeřáb a strhl trolejbusové troleje. Kvůli vyproštění stroje byla ulice zhruba osm hodin neprůjezdná. Zdejší provoz se obnovil po...
Exčlen AfD založil německý prapor bojující za Rusko. Využívá nacistická hesla
Bývalý populární člen německé nacionalistické strany Alternativa pro Německo (AfD) Noah Krieger odešel bojovat na Ukrajinu za Rusko. Založil tam dokonce i čistě německý prapor, přičemž hojně využívá...
Z chudoby k miliardám. Ostrov Karimun se stal asijskou branou pro ruskou ropu
Na první pohled ničím nevyniká. Indonéský ostrov Velký Karimun leží necelých 40 kilometrů od Singapuru, nemá úrodnou půdu ani významný průmysl a jeho obyvatelé se po generace živili hlavně rybolovem....
Trump zvažuje pozemní invazi do Íránu. Ve hře je okupace pobřeží či ostrovů v Zálivu
Křehké příměří v Perském zálivu definitivně padlo. V Bílém domě se proto diskutuje o možnostech, jak konflikt vyostřit a donutit Írán k jednacímu stolu a otevření Hormuzu. Mezi zvažovanými scénáři se...
Turek se nebude účastnit porad vedení ani oficiálních jednání na ministerstvu
Poslanec Motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Sdělila to mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek tam...
Zelenskyj mění ministra obrany. Resort prozatím povede Chmara, šéf tajné služby
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek oznámil, že vedením resortu obrany prozatímně pověřil Jevhena Chmaru, který doposud zastával funkci šéfa tajné služby SBU. Zelenskyj o tom...
Jemenští Húsíové hrozí útoky na saúdská ropná zařízení, Američané cílí na Kešm
Húsíové pohrozili Rijádu dalšími útoky. Pokud se zapojí do boje proti Jemenu, stanou se veškerá saúdskoarabská ropná i další strategická zařízení terčem jemenských povstalců. Ve čtvrtek to prohlásil...
Praha 6 žádá Letiště Praha, aby ukončilo noční provoz kvůli zdraví občanů
Radní městské části Praha 6 oficiálně schválili stanovisko, ve kterém Letiště Praha žádají, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. „Naším jednoznačným a dlouhodobým cílem je zajistit...
Rubio vyzval mezinárodní partnery k boji proti krajně levicovému terorismu
Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes vyzval mezinárodní partnery ke společnému boji proti tomu, co označil za politický terorismus páchaný krajní levicí. Šéf americké diplomacie promluvil na...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Prodejce parfémů a kosmetiky Notino prosperuje. Utržil skoro 43 miliard
E-shop s parfémy a kosmetikou Notino dosáhl v uplynulém účetním roce, který trval od května 2025 do dubna 2026, obratu 1,76 miliardy eur (42,6 miliardy korun). Největším trhem společnosti zůstává...
Policisté měli poznat, že zakleknutému jde o život. Evropský soud dal sestře statisíce
Jako selhání autorit označil Evropský soud pro lidská práva smrt romského muže, k níž došlo v roce 2021 v Teplicích po policejním zákroku. Sestře mrtvého Stanislava T., která se na soud obrátila,...