Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Exčlen AfD založil německý prapor bojující za Rusko. Využívá nacistická hesla

Jan Hron
  20:25

Fotogalerie5 Premium

Bývalý populární člen německé nacionalistické strany Alternativa pro Německo (AfD) Noah Krieger, vlastním jménem Murad Dadajev, bojuje za Rusko a oznámil německý batalion. Využívá přitom nacistická hesla, včetně motta Wehrmachtu Gott mit uns (Bůh je s námi). | foto: instagram Noaha Kriegera

Bývalý populární člen německé nacionalistické strany Alternativa pro Německo (AfD) Noah Krieger odešel bojovat na Ukrajinu za Rusko. Založil tam dokonce i čistě německý prapor, přičemž hojně využívá nacistickou symboliku. Krieger je napojený na režim čečenského vůdce Ramzana Kadyrova a jednomu členovi vládního kabinetu dokonce věnoval dýku se svastikou.

Krieger, vlastním jménem Murad Dadajev, patřil navenek mezi málo důležité členy AfD. Působil v hannoverské odnoži, kde neměl žádnou oficiální funkci. Přesto dokázal získat přibližně 400 tisíc sledujících na sociálních sítích, což je jedno z největších čísel mezi členy strany.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (32 příspěvků)

Nejčtenější

„Baťovský“ požár ve Zlíně: budova se bortí, pryč je zboží za miliony. Poštu hasiči uhájili

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

V centru Zlína vypukl ráno požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu, hasiči posléze vyhlásili zvláštní stupeň poplach. Požár narušil statiku, severní část budovy se zřítila okolo 13....

Turek se v centru Prahy srazil se sanitkou, nemocniční auto skončilo na střeše

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...

Poslanec Filip Turek měl krátce po poledni dopravní nehodu v centru Prahy, poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem se zapnutými...

Meteorologové zveřejnili mapy, kde hrozí největší srážky. Varují i před kroupami

Kroupy z bouřky v Hůrce u Lipna. (22. června 2026)

Tropické teploty, ale také přívalové srážky přinese úterý 14. července do Česka. Přeháňky a bouřky, ojediněle i velmi silné, se objeví postupně na celém území. Meteorologové zveřejnili dvě mapy s...

Summit byl kvůli Pavlovi ostuda, prohlásil Babiš. A řekl, co byl ten „nejhorší moment“

Účast prezidenta v Ankaře byla trapná, okomentoval Babiš (12. července 2026)

Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval českého prezidenta Petra Pavla za jeho účast na summitu NATO v Ankaře. Podle Babiše dělala hlava státu svou přítomností v Turecku ostudu. K tomu zmínil mimo...

Mercedes odmrští sanitní vůz, chodec odskakuje. Video ukazuje Turkovu nehodu

Kamera zachytila Turkovu nehodu v Praze. Auto letělo vzduchem.

Pondělní dopravní nehodu vládního zmocněnce za Motoristy Filipa Turka v Praze zachytilo video z kamery na předním skle auta. Záběry ukazují, že měl sanitní vůz zapnuté sirény a nahlas houkal....

Ruská letadla znovu nad Baltem. Polské stíhačky kvůli nim vzlétly již potřetí

Významným uživatelem typu F-16 se v posledních letech stalo Polsko, které po...

Polské stíhačky už třetí den v řadě reagují na přítomnost ruských vojenských letadel nad Baltským mořem. Ve čtvrtek to oznámil polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

16. července 2026  21:08

V Praze na Proseku se převrátil jeřáb. Dopravu zablokoval na osm hodin

Pád jeřábu v Prosecké ulici v Praze 9. (16. července 2026)

V Prosecké ulici v Praze 9 se ve čtvrtek dopoledne převrátil autojeřáb a strhl trolejbusové troleje. Kvůli vyproštění stroje byla ulice zhruba osm hodin neprůjezdná. Zdejší provoz se obnovil po...

16. července 2026  9:55,  aktualizováno  20:54

Exčlen AfD založil německý prapor bojující za Rusko. Využívá nacistická hesla

Premium
Bývalý populární člen německé nacionalistické strany Alternativa pro Německo...

Bývalý populární člen německé nacionalistické strany Alternativa pro Německo (AfD) Noah Krieger odešel bojovat na Ukrajinu za Rusko. Založil tam dokonce i čistě německý prapor, přičemž hojně využívá...

16. července 2026  20:25

Z chudoby k miliardám. Ostrov Karimun se stal asijskou branou pro ruskou ropu

Ostrov Velký Karimun leží na mimořádně strategickém místě. Nachází se u...

Na první pohled ničím nevyniká. Indonéský ostrov Velký Karimun leží necelých 40 kilometrů od Singapuru, nemá úrodnou půdu ani významný průmysl a jeho obyvatelé se po generace živili hlavně rybolovem....

16. července 2026

Trump zvažuje pozemní invazi do Íránu. Ve hře je okupace pobřeží či ostrovů v Zálivu

Premium
Americký armádní vrtulník CH-47 Chinook během cvičného letu na Blízkém východě....

Křehké příměří v Perském zálivu definitivně padlo. V Bílém domě se proto diskutuje o možnostech, jak konflikt vyostřit a donutit Írán k jednacímu stolu a otevření Hormuzu. Mezi zvažovanými scénáři se...

16. července 2026

Turek se nebude účastnit porad vedení ani oficiálních jednání na ministerstvu

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Sdělila to mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek tam...

16. července 2026  10:59,  aktualizováno  19:36

Zelenskyj mění ministra obrany. Resort prozatím povede Chmara, šéf tajné služby

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu tzv. koalice ochotných v...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek oznámil, že vedením resortu obrany prozatímně pověřil Jevhena Chmaru, který doposud zastával funkci šéfa tajné služby SBU. Zelenskyj o tom...

16. července 2026  19:15

Jemenští Húsíové hrozí útoky na saúdská ropná zařízení, Američané cílí na Kešm

Húsijské shromáždění v jemenském hlavním městě Saná na podporu Íránu, který je...

Húsíové pohrozili Rijádu dalšími útoky. Pokud se zapojí do boje proti Jemenu, stanou se veškerá saúdskoarabská ropná i další strategická zařízení terčem jemenských povstalců. Ve čtvrtek to prohlásil...

16. července 2026  19:07

Praha 6 žádá Letiště Praha, aby ukončilo noční provoz kvůli zdraví občanů

Ilustrační snímek

Radní městské části Praha 6 oficiálně schválili stanovisko, ve kterém Letiště Praha žádají, aby nejpozději v roce 2032 ukončilo noční provoz. „Naším jednoznačným a dlouhodobým cílem je zajistit...

16. července 2026  18:58

Rubio vyzval mezinárodní partnery k boji proti krajně levicovému terorismu

Šéf americké diplomacie Marco Rubio promluvil na konferenci ve Washingtonu (16....

Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes vyzval mezinárodní partnery ke společnému boji proti tomu, co označil za politický terorismus páchaný krajní levicí. Šéf americké diplomacie promluvil na...

16. července 2026  18:52

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Prodejce parfémů a kosmetiky Notino prosperuje. Utržil skoro 43 miliard

Notino

E-shop s parfémy a kosmetikou Notino dosáhl v uplynulém účetním roce, který trval od května 2025 do dubna 2026, obratu 1,76 miliardy eur (42,6 miliardy korun). Největším trhem společnosti zůstává...

16. července 2026  18:25

Policisté měli poznat, že zakleknutému jde o život. Evropský soud dal sestře statisíce

Na Facebooku se objevilo video z incidentu, které na svém webu sdílí i Romea.cz.

Jako selhání autorit označil Evropský soud pro lidská práva smrt romského muže, k níž došlo v roce 2021 v Teplicích po policejním zákroku. Sestře mrtvého Stanislava T., která se na soud obrátila,...

16. července 2026  18:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.