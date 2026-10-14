Význam usnesení, jak uvedla regionální veřejnoprávní stanice MDR, bude symbolický, protože o sankcích a zbrojní pomoci rozhoduje spolková vláda, případně Evropská unie.
Křesťanskodemokratická unie (CDU), sociální demokraté (SPD), Zelení a Levice předložený návrh kritizovali. Dosluhující zemský premiér Sven Schulze z CDU ho označil za svatební dar pro BSW. AfD totiž nemá ve sněmu většinu, spoléhá proto na podporu BSW. Výše zmíněná čtveřice představila vlastní návrhy usnesení, které ale sněm neschválil.
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Hlasování v Sasku-Anhaltsku kritizoval i velvyslanec Ukrajiny v Německu Oleksij Makejev. V rozhovoru s médii skupiny Funke výzvu AfD a BSW označil za vrchol absurdity. Poznamenal, že ukončení dodávek zbraní by Ukrajinu připravilo o možnost bránit se ruské agresi. „Pomohlo by to vrahovi,“ řekl.
Usnesení, které navrhly AfD a BSW, nese název Mírové rozhovory místo rozšíření války na Ukrajině. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Dokument, který obě strany v regionálním parlamentu prosadily, uvádí, že politika protiruských sankcí zkrachovala, proto je třeba hospodářská omezení vůči Rusku okamžitě zrušit. Skončit by podle AfD a BSW měly i zbrojní dodávky na Ukrajinu a finanční podpora Kyjeva, pokud je nad rámec humanitární pomoci.
AfD i BSW dlouhodobě požadují zrušení sankcí proti Rusku i ukončení zbrojní podpory Ukrajinců. Podle nich by Německo společně s Evropou mělo začít s Ruskem vyjednávat o míru.
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Rusko, které z rozkazu prezidenta Vladimira Putina napadlo Ukrajinu a rozpoutalo největší ozbrojený konflikt v Evropě od konce druhé světové války, dosud výzvy k zastavení bojů odmítá. Příměří podmiňuje tím, že Ukrajina mimo jiné předá Rusku celý Donbas včetně území, které ruské síly dosud nedokázaly dobýt. Kyjev se svého území odmítá vzdát; opakovaně navrhuje zastavit boje na současné frontové linii a zahájit mírová jednání. Podle Moskvy ale případné mírové rozhovory nebudou důvodem k zastavení speciální vojenské operace, jak invazi nazývá.
AfD v Sasku-Anhaltsku drtivě vyhrála zářijové zemské volby, většinu ovšem nezískala. BSW sice přímou účast ve vládě s AfD odmítá, ale nevyloučila, že umožní vznik menšinové vlády AfD. Hlasovat o premiérovi by zemský sněm mohl v prosinci.