Češku uvízlou v ledovci hledal vrtulník. V srpnu letěl pro krajany potřetí

Osmačtyřicetiletá Češka v pátek během horské túry v rakouských Alpách sklouzla asi deset metrů po ledu a spadla do ledovcové trhliny. Tam musela zhruba čtyři hodiny čekat, než ji vyprostila posádka záchranářského vrtulníku. Informoval o tom rakouský list Kronen Zeitung.

Žena utrpěla lehká zranění a byla dopravena na vyšetření do nemocnice. Podle policie byla nehodu způsobilo špatné vybavení.

Žena byla součástí čtyřčlenné skupiny z České republiky. Ta vyrazila na túru ve Vysokých Taurách, které patří do rakouské části Východních Alp. „Nikdo ze zúčastněných neměl potřebné horolezecké zkušenosti a vybavení, jako jsou lano a mačky,“ uvedla záchranná služba.

Chybějící vybavení nahradil vrtulník

Pět českých přátel ve věku 17 až 20 let vyjelo v úterý lanovkou na vrchol Feuerkogel v hornorakouském pohoří Höllengebirge, odkud pak došli na několik kilometrů vzdálenou chatu Riederhütte.

Ve středu ráno měli v úmyslu sestoupit zpět do údolí cestou Grosser Totengraben, kterou jim ukazovala mobilní aplikace. Policii později pětice řekla, že se na cestu vydala poté, co se u pracovnice chaty přesvědčila, že je sestup tímto směrem skutečně možný.

Problémy nastaly ve chvíli, kdy se dostali ke strmému úseku se starými lany určenými pro přidržení. Procházeli navíc vrstvou mraků, která snížila viditelnost na minimum. Jelikož s sebou neměli lezecké vybavení, rozhodli se zavolat si o pomoc.

Protože se oblačnost záhy rozplynula, mohl přivolaný vrtulník turisty jednoho po druhém vytáhnout na laně a bezpečně dostat do údolí. Při akci nebyl nikdo zraněn, uvedla hornorakouská policie.

Za nehodu mohl pes

Čech sestupoval s pěti společníky z horské chaty Niedersachsenhaus v nadmořské výšce 2 471 metrů směrem k jezeru Bockhartsee a svého psa měl připoutaného k tělu. Zvíře ale udělalo prudký pohyb a vychýlilo muže z rovnováhy.

Turista i pes se poté řítili po zhruba stometrovém srázu pokrytém štěrkem, uvedla agentura APA.

Zatímco pes z neštěstí vyvázl téměř bez újmy, muž utrpěl těžká zranění. Vrtulník ho vyprostil s pomocí lana a přepravil do nemocnice v Zell am See.