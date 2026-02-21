Alpy trápí laviny, ve Štýrsku zahynul mladý slovenský skialpinista

Autor: ,
  21:25
Alpy a regiony na jihovýchodě Evropy se nadále potýkají s následky silného sněžení a nebezpečí lavin zůstává vysoké. V rakouské spolkové zemi Štýrsko v sobotu pod lavinou zemřel 21letý skialpinista ze Slovenska. Už v pátek laviny na různých místech Rakouska zabily pět lidí. Ve Slovinsku se v sobotu desítky tisíc lidí ocitly bez elektřiny.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Slovenský skialpinista byl v oblasti hory Hoher Zinken s pěti dalšími krajany. Když sjížděl z výšky asi 1900 metrů, uvolnila se nad ním lavina a zasypala ho. Ostatním členům výpravy se nic nestalo. Na místě zasahovalo 120 záchranářů. Nikdo ze skialpinistů neměl lavinové vybavení, píše agentura APA.

V tyrolském lyžařském středisku Serfaus v okrese Landeck se v sobotu krátce po 10:00 spustila lavina v oblasti Untermotz v otevřeném terénu. Podle očitých svědků byl jeden člověk zasypán a po přibližně 30minutovém pátrání vyproštěn. Zemřel po převozu do nemocnice v Innsbrucku.

V Rakousku už v této sezoně při pádu lavin zemřelo kolem 20 lidí. Takový bývá průměrný počet obětí během celé zimní sezony.

APA informovala, že v sobotu byla nasazena i armáda, aby provedla průzkumné lety k posouzení situace a zajistila přepravu horských záchranářů, kteří by měli provádět řízené odpalování lavin a záchranu z vrtulníků.

Velmi silně v sobotu sněžilo v západorakouské spolkové zemi Vorarlbersko, kde se očekávalo, že výška sněhové pokrývky během dne překročí 1,5 metru. Několik lyžařských středisek v regionu bylo uzavřeno kvůli velmi vysokému lavinovému riziku.

Za den se v rakouských Alpách utrhlo třicet lavin. Zemřeli tři lidé

Silné sněžení bylo hlášeno i ze západního Maďarska. V městečku Köszeg bylo v pátek naměřeno 36 centimetrů čerstvého sněhu a v Šoproni na hranicích s Rakouskem dnes napadlo 27 centimetrů, uvedla maďarská meteorologická služba HungaroMet. Silné poryvy větru způsobily v postižené oblasti také závěje.

S přívaly sněhu se potýká i severovýchodní Slovinsko. V okolí Mariboru bylo dnes bez elektrického proudu stále 29 tisíc domácností, uvedla energetická společnost Elektra Maribor. V pátek přitom výpadky proudu postihly až 70 tisíc zákazníků. Technici z celé země intenzivně pracovali na obnově provozu transformátorů, které vyřadilo sněžení.

V jižním Bavorsku předpovídala Německá meteorologická služba (DWD) další sněžení v nadmořské výšce nad tisíc metrů. Nad 1600 metry je nebezpečí lavin vysoké a pod touto hranicí značné, oznámila Bavorská lavinová výstražná služba. Hlavním problémem je čerstvé sněžení.

Údolí po lavině zavalila oblaka sněhu. Lyžaři nejdřív přihlíželi, pak prchali

Laviny může spustit i malé dodatečné zatížení a mohou postihnout i exponované stezky. Vzhledem k vydatnému sněžení je nebezpečí lavin v současné době v mnoha evropských lyžařských střediscích vysoké, upozorňuje DPA.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Alpy trápí laviny, ve Štýrsku zahynul mladý slovenský skialpinista

Fotografie, kterou po sesuvu laviny v Tyrolsku zveřejnili rakouští záchranáři....

Alpy a regiony na jihovýchodě Evropy se nadále potýkají s následky silného sněžení a nebezpečí lavin zůstává vysoké. V rakouské spolkové zemi Štýrsko v sobotu pod lavinou zemřel 21letý skialpinista...

21. února 2026  21:25

Třináctá komnata vrcholových sportovců. Až polovina může trpět anorexií či bulimií

Premium
Klinická nutriční terapeutka Markéta Gajdošová (1. května 2025)

Poruchy příjmu potravy jsou odvrácenou stranou vrcholového sportu. Naposledy o nich promluvila krasobruslařka Natálie Taschlerová. Vyprávěla, že ji zasáhne třeba jen jediný komentář, který se týká...

21. února 2026

Příběh podmanění a pokoření. Ragbyová bitva Walesu s Anglií je víc než sport

Premium
Six Nations.Turnaj šesti národů není jen soutěží ale každoročním kulturním...

Od naší spolupracovnice ve Velké Británii Vlaky z Walesu do Londýna byly před několika dny plné rozjařených pasažérů v červených dresech, s vlajkami, šálami a čepicemi jednoznačně prozrazujícími, že jedou fandit národnímu ragbyovému týmu na...

21. února 2026

Tisíce lidí pochodovaly Lyonem na počest zabitého nacionalistického aktivisty

Tisíce lidí pochodovaly francouzským Lyonem na počest nacionalistického...

Tisíce lidí se sešly ve francouzském Lyonu na počest nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití jsou obviněni stoupenci krajní levice. Incident šokoval celou zemi. Policie...

21. února 2026  18:38

Trump zvýšil clo na dovoz ze všech států světa z deseti na 15 procent

Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)

Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.

21. února 2026  17:38

Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel

Na Staroměstském náměstí se u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na...

V Praze a na dalších místech v Česku se konala shromáždění na podporu Ukrajiny při příležitosti čtvrtého výročí napadení země Ruskem. Na Staroměstském náměstí v centru metropole se podle odhadů sešlo...

21. února 2026  10:04,  aktualizováno  17:05

Skrytou místnost pod Sněmovnou znají jen vyvolení. Nacher tam chce dostat kolegy

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) vzal reportéry do poslanecké...

Za nenápadnými dveřmi v podzemním labyrintu chodeb pod Sněmovnou se ukrývá místnost, kterou byste tu nečekali. Poslanci mají jen pár schodů od jednacího sálu k dispozici plně vybavenou posilovnu....

21. února 2026  17:04

Lufthansa spustila rezervace do nové byznys třídy, čekala na schválení sedadel

25 sedadel v nové business třídě Lufthansa Allegris v letadle Dreamliner bude k...

Letecká společnost Lufthansa zpřístupnila rezervace sedadel v byznys třídě Allegris na svých letounech Boeing 787. Plné otevření rezervací sedadel v prémiové sekci mělo původně být možné již v...

21. února 2026

Na Bajkalu se propadl led pod čínskými turisty, osm mrtvých

V jezeře Bajkal se utopilo pět čínských turistů (21. února)2026)

Dodávka s čínskými turisty se v pátek potopila v jezeře Bajkal na východě Sibiře poté, co propadla ledovou trhlinou. Jde o druhou podobnou smrtelnou nehodu čínských návštěvníků v tomto roce. Úřady...

21. února 2026  16:49

Bratislavu a okolí zasáhlo zemětřesení o síle 4,3. Lidem se třásl nábytek

Západní Slovensko zasáhlo zemětřesení (21. února 2026)

Západní Slovensko zasáhlo zemětřesení o síle 4,3. První údaje uváděly sílu 4,6. Obyvatelé uvádí, že lehké otřesy byly cítit v Bratislavě. Geofyzikální ústav Akademie věd, který sleduje zemětřesení v...

21. února 2026  14:56,  aktualizováno  16:32

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Vládnoucí německá CDU chce zrušit částečnou legalizaci marihuany

Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...

Nejsilnější německá vládní strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) chce zvrátit částečnou legalizaci marihuany, kterou schválil předchozí kabinet. Delegáti CDU, které předsedá kancléř Friedrich...

21. února 2026  16:30

Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska

Ukrajina zasáhla továrnu v riském Udmurtsku, kde se vyrábějí rakety Orešnik...

Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Udmurtsko je známé svými zbrojovkami. Ukrajinská armáda potvrdila, že střelami...

21. února 2026  10:27,  aktualizováno  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.