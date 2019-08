Podivná jezera, mizející ledovce. Nejvyšší hora Evropy mění tvář

Horolezec Bryan Mestre spatřil na konci června něco velmi neobvyklého. Při výstupu v Montblanském masivu uviděl ve výšce 3 400 metrů nad mořem jezero. A to jen deset dnů poté, co jiný horolezec na stejném místě natočil sněhové závěje.

„Nemusím říkat, že toto jezero bylo pro mě skutečné překvapení. V takových výškách by měl být jen sníh a led a ne tekutá voda. Když za normálních okolností v takových výškách zůstaneme jeden den tak nám v lahvích zamrzá voda,“ uvedl podle webu The Independent francouzský horolezec, který video neobvyklého jezera sdílel na Instagramu.

„Na tom místě jsem už mnohokrát byl. V červnu, červenci i srpnu, ale nikdy jsem tam neviděl vodu v tekutém skupenství,“ okomentoval video pořízené po rekordních vedrech, která v druhé polovině června zasáhla Evropu. Vědci varují, že extrémní vedra budou kvůli klimatické změně čím dál častější.

Ledové moře ustupuje

Podobných důkazů globálního oteplování lze v okolí nejvyšší hory Evropy najít více, píše agentura AFP. Dobře je to vidět na údolním ledovci Mer de Glace (Ledové moře) na severním úbočí 4 809 metrů vysoké hory. Dříve turistům stačilo udělat pár kroků ze stanice Montenvers, aby si mohli na největší francouzský ledovec sáhnout.

Dnes se ledovec rozkládá hluboko pod nápisem „Úroveň ledovce: rok 1990“ a turisté musí slézt sto metrů po žebřících, aby se k němu dostali. „Mer de Glace dnes ustupuje rychlostí 40 metrů za rok a za posledních dvacet let ztratil na výšce asi osmdesát metrů,“ řekl loni britskému listu The Guardian odborník na ledovce Luc Moreau.

Povrch ledovce, který byl kdysi zářivě bílý, je dnes zašedlý a propadlý. Vchod do umělé jeskyně vyhloubené v ledovci, je přikryt bílou celtovinou, která má turistickou atrakci uchránit před sluncem.

Nebezpečí pro horolezce

Horolezci jsou také čím dál častěji svědky skalních sesuvů, které poškozují horské trasy v Montblanském masivu. Mezi roky 2007 a 2015 jich napočítali více než 550. Důvodem je tání permafrostu ve skalních spárách, který funguje jako jakési skalní lepidlo.

Největší takový sesuv nastal v červnu 2005, kdy se z třítisícovky Aiguille du Dru utrhl takzvaný Bonattiho pilíř. O deset let série sesuvů v oblasti Couloir du Gouter uzavřela stovkám horolezcům hlavní cestu na Mont Blanc.

Agentura AFP poznamenává, že ve francouzských Alpách tak dnes na horolezce v důsledku klimatické změny číhá větší nebezpečí než dříve. Výstupy jsou technicky náročnější, sníh je nevyzpytatelnější a horské rozsedliny se rozšiřují.

V 70. letech slavný francouzský alpinista a horský vůdce Gaston Rebuffat prozkoumal a zmapoval sto nejlepších výstupů v Montblanském masivu.

Nyní vědci z Université Savoie-Mont Blanc tyto cesty prošli znovu a analyzovali sněhové podmínky, stav ledu, skal, přístupnost a rizika na těchto cestách. Zjistili, že klimatická změna poznamenala 93 z nich, z toho 26 vážně. Tři Rebuffatovy cesty zanikly úplně.

Vznikají však nové cesty, na kterých horolezci zrádné úseky překonávají po žebřících či zavěšených mostech. Globální oteplování tak mění i podobu alpinismu.

„Lézt po horách bude možné i v budoucnu - jenom se bude muset změnit způsob,“ řekl listu The Guardian klimatolog a horolezec Jacques Mourey. „Pokud někdo nevěří na klimatickou změnu, ať se přijede podívat k nám do Chamonix,“ zve skeptiky do horského letoviska pod nejvyšší horou Evropy.

