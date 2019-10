Alláhu Akbar, zařval muž v kině při promítání Jokera. Chtěl okrást diváky

Incident se stal v neděli v pařížském kině Grand Rex. Podle svědků v půlce filmu 34letý muž několikrát nahlas řekl, že „je to politický“. Když se někteří diváci jej pokusili umlčet, muž se zvedl, založil si ruce na hrudi a zařval „Alláhu Akbar“. Poté si začal něco mumlat v arabštině.

Zvolání Alláhu Akbar je v západním vědomí asociováno s teroristy, kteří jej pronášejí před uskutečněním svých brutálních činů. Není proto příliš překvapivé, že mezi diváky zavládla panika a mnozí z nich začali prchat.

„Někteří plakali. Matka hledala svou dceru,“ cituje britský deník The Independent jednoho svědka. Jiný svědek uvedl, že lidé přelézali sedala, aby unikli. Podle některých měl mít muž zbraň, to se ukázalo být falešnou zprávou.

Samotný podezřelý se pokusil též utéct. Několik diváků a člen ochranky jej srazilo k zemi, přesto se muži podařilo uprchnout. Na místě však zanechal svůj kabát, ve kterém byl jeho telefon a průkaz totožnosti. Pařížská policie jej následně zatkla a odvedla do vazby. Kino vůči němu chystá obžalobu.

Ředitel kina sdělil serveru The Hollywood Reporter, že podezřelý ve spolupráci s komplicem připravil celý incident s úmyslem okrást diváky během promítání snímku. „Byli to dva zloději, kteří hledali způsob, jak by sebrali lidem telefony a tašky. Zřejmě už použili stejnou taktiku jednou ve vlaku,“ vysvětlil.

Manažer kina řekl francouzskému listu Le Parisien, že Joker přitahuje zvláštní typ lidí. „Film přitahuje specifický typ diváků, především lidi, kteří jsou proti systému. V jiných kinech byly také menší incidenty.“

Ještě před svým uvedením Joker vzbudil kontroverze svým tématem. Podle některých kritických hlasů film oslavuje násilí a může být inspirací pro zločince. Zvláště se vůči snímku postavili příbuzní obětí masakru v kině v americkém městě Denver.

Aby se už nic takového neopakovalo, řada amerických kin sáhla k zvýšeným bezpečnostním opatřením. Některá z nich například návštěvníkům zakázala, aby na promítání přišli s maskami či s dětskými zbraněmi.