Sovětská popová hvězda Pugačovová promluvila: Putin byl idol, toto je šok

Interview Pugačovová poskytla v polovině srpna v jejím domě v Lotyšsku. Novinářka však výsledek uveřejnila teprve minulou středu a od té doby jej zhlédlo více než 22 milionů diváků.
Pugačovová je jen o něco málo starší než ruský vůdce Vladimir Putin, který až do roku 2024 pravidelně slavil její narozeniny a často jí uděloval ocenění.
Zpočátku ho ruská zpěvačka podporovala, dokonce pro něj vedla kampaň a volila ho. V rozhovoru Pugačovová popsala, jak v té době „říkal kupodivu správné věci. Dokonce i o Ukrajině. Obecně říkal všechno, co jsem si myslela. Byl to prostě idol. ... A teď je to všechno šok.“
Přesto ani její sláva ji neuchránila před režimem, který trestá odlišný názor na válku s Ukrajinou. Její manžel, komik Maxim Galkin, se proti válce vyslovil hned po jejím vypuknutí v roce 2022, což vyvolalo okamžitou reakci ze strany úřadů a útoky ze strany „vlastenců“.
V obavách z pronásledování se Pugačovová vydala za dlouholetým Putinovým poradcem a vlivným úředníkem Kremlu Sergejem Kirijenkem. Ten ji ujistil, že se nemusí obávat výroků svého manžela. „Na jeho stole však ležely podrobné přepisy Galkinových komentářů, které působily jako nevyřčená hrozba,“ svěřila se v rozhovoru.
Emigrovala Alla Pugačova? řeší Rusové. Odmlčely se i další celebrity
„Zeptal se mě, s čím jsem nespokojená,“ vzpomíná Pugačovová. „Řekla jsem, že mě trápí, jak zareagují úřady. Mohu se vzdát všeho, snášet vše a ignorovat výroky – ale hluboce mě znepokojovalo, co se může stát naší rodině.“ Kirijenko jí podle jejích slov jednoduše řekl, aby se nebála.
„Znělo to příliš snadno: ‚Žijte v klidu, jste naší národní hrdostí.‘,“ vzpomíná na jeho slova. „O dva dny později byl Maxim prohlášen za zahraničního agenta.“
Svědomí je cennější než sláva
Novinářka se jí dále tázala, zda zpěvačka někdy uvažovala o tom, že zůstane v Rusku. Na to Pugačovová odpověděla, že ani ona, ani její manžel nepovažovali za možné mlčet: „Existuje něco jako svědomí. A svědomí je cennější než sláva, cennější než luxus, cennější než cokoli jiného.“
Poté, co byl její manžel prohlášen za zahraničního agenta, se Pugačovová rozhodla zveřejnit na síti Instagram svůj jasný postoj. Napsala, že sdílí názor svého manžela na válku, a vyzvala úřady, aby jí udělily stejnou nálepku.
Jsme zahraniční agenti, musí se označovat ruské nevládní organizace
„Nebudu se teď podrobně zabývat tím, jak strašná tato válka je. Všichni vědí, že jsem proti válce, a myslím si, že naše země velmi trpěla – přiznávám, že na druhém místě, protože na prvním místě je Ukrajina,“ řekla.
Pugačovová je známá tím, že si své soukromí pečlivě střeží a vyhýbá se rozhovorům. Poslední velký rozhovor pro média poskytla před více než sedmi lety.
Zacharovová: Bazar pokrytectví
Na dotaz ohledně rozhovoru mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová označila rozhovor za „bazar pokrytectví“.
Rozhovor také rozhněval ruské proválečné komentátory, kteří vyjádřili pobouření nad tím, že Pugačovová dosud nebyla označena za zahraniční agentku za své „zjevně podvratné úsilí“, a to kvůli jejímu statusu „lidové umělkyně“, titulu z dob Sovětského svazu udělovanému výjimečným umělcům.
„Za takový postoj k Rusku a jiné neřesti jsou někteří lidé mimochodem zbaveni titulů a státních vyznamenání. A to by vůbec nevypadalo jako represe, ale pouze jako zasloužená odplata,“ řekl vojenský bloger Jurij Kotenok.