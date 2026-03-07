Severní Irsko jako Rusko? Na ostrově propadají alkoholu, vysává to rozpočet

„Počet úmrtí v důsledku konzumace alkoholu v Severním Irsku vzrostl za deset let o 81 procent, z 219 v roce 2014 na 397 v roce 2024,“ uvádí zpráva Severoirské statistické a výzkumné agentury (NISRA). Od roku 2012 se počet úmrtí spojených s pitím alkoholu podle oficiálních statistik blíží čtyřem tisícům.
V reakci na tuto zprávu vydalo více než 60 organizací působících ve zdravotnictví výzvu předsedkyni a místopředsedkyni vlády, jež v Severním Irsku vládnou od roku 1998 vždy ve dvojici. Stávající dvojici tvoří Michelle O’Neillová (Sinn Féin) a Emma Little-Pengellyová (Demokratická unionistická strana, DUP). V jim adresovaném dopise zástupci organizací uvedli, že je nutné přijmout urgentní opatření, aby se zachránily lidské životy.
Irsko či Skotsko už dříve zavedly minimální cenu, která se vypočítává na jednotku alkoholu. Princip cílí primárně na snadno dostupné a nejlevnější nápoje.
„Ústředním bodem těchto politik je otázka dostupnosti alkoholu. Zjednodušeně řečeno, levný alkohol zvyšuje spotřebu, což zvyšuje škody způsobené v mnoha podobách,“ vysvětluje skupina zdravotnických organizací ve svém dopise nejvyšším vládním představitelkám.
Nadměrné pití alkoholu stojí Severní Irsko 900 milionů liber ročně (v přepočtu skoro 28 miliard korun). Jeho rozpočet přitom činí 19 miliard liber. Na dopady spojené s nadměrným pitím tak vydává skoro pět procent svého rozpočtu.
Irsko a Skotsko zavedly minimální cenu alkoholu už dříve. Ve Skotsku, kde minimální jednotkovou cenu alkoholu zavedli v roce 2018, tak ročně zabrání až 120 úmrtím spojených s pitím alkoholu.
Minimální cenu alkoholu se před stávajícím ministrem zdravotnictví Mikem Nesbittem pokoušeli zavést už čtyři jeho předchůdci. Nejpozději příští rok v květnu se přitom budou konat volby do severoirského zákonodárného sboru. Politici tak mají omezený čas, aby opatření prosadili.
Ministr zdravotnictví dokonce uvedl, že čas na zavedení minimální ceny alkoholu v Severním Irsku se „poměrně rychle“ krátí. A dodal, že jeho kolegové v parlamentu blokují zavedení opatření.
Tři ze čtyř stran ve vládě návrh oficiálně podporují. Nesbitt však uvedl, že někteří vysoce postavení členové DUP, která je druhou nejsilnější stranou v severoirském parlamentu, mu sdělili, že jsou proti. „Nejsem si zcela jistý proč... Zeptal jsem se, ale jejich logiku příliš nechápu,“ řekl.
Jak jsou na tom Češi...
S nadměrným pitím alkoholu se potýkají také Češi. Podle zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMSPDZ) se v Česku ročně spotřebuje 160 litrů alkoholických nápojů na osobu, což odpovídá 9,4 litru (7,4 kg) etanolu na osobu.
Podle dat ČSÚ nicméně stále více lidí vyhledává nealkoholická piva a produkty minipivovarů, které stavějí na kvalitě, lokálních surovinách a rozmanitosti chutí. Tradiční alkohol je nicméně v tuzemsku pořád levný. Z 36 evropských zemí je v Česku pátý nejlevnější.
„Společenské náklady nadměrného pití se pohybují mezi 35 až 57 miliardami korun ročně, ať už jde o zátěž zdravotního a sociálního systému či sníženou produktivitu,“ uvádí analýza výzkumné agentury PAQ Research. Pro představu rozpočet ministerstva zemědělství v roce 2024 činil více než 53 miliardy korun.
... a Rusové?
Překvapivě pozitivní údaje pak v minulých letech zaznamenali v Rusku. Ve zhruba stejném sledovaném období jako v Severním Irsku tam klesal počet lidí, kteří jsou na alkoholu závislí. Až v loňském roce poprvé za dekádu stoupl. Vyplývá to z vládních statistik, které citoval portál The Moscow Times.
Ruské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že pandemie covidu-19 „narušila trend snižování spotřeby alkoholu“, který se v posledních 15 letech projevil poklesem úmrtí v důsledku otravy alkoholem.
Podle některých zdrojů však v Rusku ročně v důsledku pití alkoholu zemře až 200 tisíc Rusů. V Moskvě se v loňském roce se počet pacientů s alkoholismem v některých nemocnicích téměř zdvojnásobil.