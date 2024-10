Ví, jak zastavit válku: Pozvěte Ukrajinu do NATO a Putin začne vyjednávat

V dokumentu nazvaném Bezpečnostní matrice Ukrajiny píšete, že všechny cesty k ukončení války vedou přes bezpečnostní garance. Znamená to, že Kyjev nepřistoupí na žádné mírové rozhovory s Ruskem, dokud je od západních spojenců nedostane?

Přesně tak. Bezpečnostní záruky jsou pro Ukrajinu zásadní otázkou. Jednak k urychlení konce války, jednak jako prevence před budoucí agresí. Pod pojmem bezpečnostní záruky v první řadě myslíme pozvánku do NATO a zahájení přístupového procesu. A to i kdyby mělo jít o postupné přistoupení, tedy že by pozvánka platila pro celou Ukrajinu v mezinárodně uznaných hranicích, ale přístupový proces a platnost článku 5 by se vztahovaly pouze na území pod kontrolou Kyjeva. Zbytek území by se součástí NATO stal v budoucnu, až nad ním diplomatickou cestou nebo skrze změny v Rusku získáme kontrolu.

Rusové dnes bojují, protože si myslí, že Ukrajina se vrátí k nějaké nové reinkarnaci ruského impéria – do Sovětského svazu 2.0.