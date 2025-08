Na Aljašce zahynul řidič z Bulharska, srazil se s losem

Řidič, jehož jméno úřady nezveřejnily, byl na místě prohlášen za mrtvého, zatímco jeho spolujezdkyně byla převezena do nemocnice ve městě Fairbanks, vzdáleného asi 200 kilometrů. Správa národních parků (NPS) uvedla, že incident, který se stal v pátek nad ránem, vyšetřuje a spolupracuje s bulharským velvyslanectvím ve Washingtonu.

„Nehoda slouží jako připomínka nebezpečí, které představuje divoká zvěř podél silnic na Aljašce,“ uvedl park v prohlášení. Losi, karibu a další velká zvířata, která jsou často aktivní za úsvitu, za soumraku a v noci, mohou být obtížně viditelná. Jsou totiž tak vysoká, že nejsou snadno vidět ve světlech reflektorů. Řidiči by měli za špatných světelných podmínek zpomalit a používat dálková světla, uvedla správa.

Odborníci také doporučují sledovat, jestli na vozovce nebo na jejích okrajích není vidět pohyb či odlesk očí zvířat. Rovněž doporučují netroubit na zvěř, která se nachází na silnici nebo v její blízkosti.

Los může vážit 360 až 590 kilogramů a v kohoutku dosahuje výšky až dva metry. Při srážce s autem se mu nejspíš podlomí dlouhé nohy a celé tělo dopadne na čelní sklo a střechu vozidla. Pravděpodobnost úmrtí člověka při srážce s losem je třináctkrát pravděpodobnější než při srážce se srnou vzhledem k váze a výšce losa, uvádí studie z roku 2019 publikovaná v časopise Journal of the American College of Surgeons. Přímá srážka s losem podle ní často způsobuje vážná zranění hlavy, krku a obličeje lidí v autě.