Grizzly týden věznil muže na Aljašce. Nešťastníka zachránila až náhoda

Asi 60letý dobrodruh bydlel od 12. července sám v boudě určené pro zlatokopy několik desítek kilometrů od města Nome na západě Aljašky. Jednoho dne na něj zaútočil medvěd grizzly, zranil ho a odtáhl k místní řece. Muži se ovšem podařilo uniknout a schovat se zpátky do boudy.



Příštích několik nocí však musel čelit dalším útokům téhož zvířete, medvěd se podle záchranářů k oběti několikrát dobýval a vyrval dveře od jeho skromného příbytku. Muž měl jen omezený počet nábojů a záchranářům sdělil, že několik dní nespal, neboť se stále obával příchodu divokého zvířete.

Spasit trosečníka se záchranářům podařilo až náhodou. Helikoptéra pobřežní stráže směřovala do města Nome, z něhož měla následující den odvézt skupinu vědců na průzkumnou misi. Pilot se však v jednu chvíli chtěl vyhnout skupině mraků, a tak odbočil asi kilometr z plánovaného kurzu.

Díky tomu se na své nové trase dostala helikoptéra do dostatečné blízkosti k boudě, na jejíž střechu napsal zoufalý muž nápisy SOS a HELP. Jakmile dobrodruh uslyšel zvuky blížícího se stroje, vylezl ze svého příbytku a signalizoval, že je v nesnázích. Helikoptéra přistála a jeho posádka ho transportovala do nemocnice, kde mu lékaři ošetřili zranění na těle a noze, ta jej však neohrožovala na životě.



„Tak skončila týdenní muka, která by mohla vydat na pokračování filmu REVENANT Zmrtvýchvstání,“ napsal list The New York Times s odkazem na snímek z roku 2015, v němž hlavního hrdinu napadne medvěd a následně se raněný probíjí severoamerickou divočinou.

„Kdybychom byli ve vedlejším údolí, zcela bychom jej minuli,“ komentoval incident jeden ze členů posádky helikoptéry pobřežní stráže.