V Rusku bobtná nervozita. Chystá se na Aljašce na Putina atentát?

ilustrační snímek | foto: Oleg Zabielin / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  16:10
Ruští ultranacionalisté předem jásají nad velkým diplomatickým vítězstvím, před schůzkou Trump–Putin ovšem ve vzduchu visí i patrná nervozita. Čím dál víc se přetřásá otázka, zda se summit na Aljašce nestane terčem provokace ze strany ukrajinských či dokonce amerických tajných služeb. „Dokud jeho letadlo nepřistane zase v Moskvě, nemůžeme si oddechnout,“ varují prorežimní komentátoři.

Blesková zpráva!

Náš zdroj v Kyjevě informuje, že včera se u Zelenského konala schůzka s Maljukem a Budanovem (šéfové ukrajinských tajných služeb SBU a HUR, pozn. red.). Tématem byla realizace opatření, jak zmařit setkání Putina s Trumpem. Je jasné, Kyjev připravuje rozsáhlou provokaci, která má jejich schůzku znemožnit. Musí být prolito hodně krve, opravdu hodně, aby se prohloubila propast mezi Moskvou a Washingtonem. „Maršál špíny“ Maljuk proto horečně zvažuje různé možnosti. Pro něj jsou Ukrajinci jen materiál na jedno použití.

Zatčení Putina je pro Trumpa jediným způsobem, jak si zachovat tvář před historií. Ruský Dracula 15. srpna slavnostně vystoupí z letadla na základně Richardson, na schodech za ním ještě budou zůstávat krvavé stopy.

Alexandr Něvzorovruský exposlanec

V Rusku bobtná nervozita. Chystá se na Aljašce na Putina atentát?

