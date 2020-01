VIDEO: Muž přežil tři týdny v mrazivé divočině, při požáru přišel i o psa

Třicetiletý Tyson Steele, původem z amerického státu Utah, žil na samotě asi 30 kilometrů od nejbližší osady. Z hořící chaty a jejích trosek se mu podařilo zachránit nějaké konzervy a arašídové máslo. Spočítal si, že má dost jídla na měsíc, pokud sní dvě konzervy denně.

Mnoho jídla se vlivem žáru otevřelo a načichlo kouřem z požáru. „Chutná to jako můj domov, jen hořící,“ řekl CNN. Před větrem a mrazem si postavil úkryt. Při požáru přišel o většinu majetku i o mobilní telefon, ztratil i svého psa.

„Jmenoval se Phil. Byl to nejlepší pes na světě,“ řekl Steele podle listu The Daily Mail. Do sněhu muž napsal velkými písmeny SOS. Nápisu si pak všimla posádka policejního vrtulníku, který přelétával poblíž.

Steele řekl, že kdyby jej nezachránili, byl odhodlán se v příštích dnech vydat na nebezpečnou cestu nepřístupným terénem do civilizace. Díky posádce vrtulníku se však zanedlouho mohl osprchovat a najíst se v řetězci rychlého občerstvení.

Teď plánuje, že se vrátí domů do Salt Lake City, kde žijí jeho příbuzní. „Mají psa,“ řekl policistům.