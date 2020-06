Autobus z Útěku do divočiny přitahoval dobrodruhy, úřady ho odstranily

Letošní evakuace pěti italských turistů a loňská smrt občanky Běloruska zesílily výzvy místních zastupitelů, aby byl autobus, který se nachází 25 kilometrů od dálnice, odstraněn.



Autobus se nachází mimo dosah signálu mobilních sítí, na místě s mnohdy nepředvídatelným počasím a vysokou hladinou řek.



Nakonec vozidlo s pomocí helikoptéry určené pro transport velkých břemen odvezla aljašská národní garda v rámci výcvikové mise. Zajištěn byl také kufr, který má sentimentální hodnotu pro rodinu McCandlessů. Christopher McCandless, o němž pojednává kniha i zmíněný film, tam zemřel v roce 1992.

V roce 1992 v autobusu zemřel hlady čtyřiadvacetiletý tulák a dobrodruh Christopher McCandless, který se kvůli příliš vysoké hladině řeky Teklanika nemohl dostat zpět do bezpečí. Svých 114 dní života v opuštěném autobusu zaznamenal do deníku. Jeho životní příběh v roce 1996 proslavila kniha Útěk do divočiny od Jona Krakauera a později v roce 2007 stejnojmenný film režírovaný Seanem Pennem.



Co se s autobusem stane nyní, zatím není rozhodnuto. Podle úřadů byl však přepraven na bezpečné místo.

„Povzbuzujeme lidi, aby si bezpečně užívali aljašskou divočinu, a chápeme, jaký vliv na lidovou představivost tento autobus má,“ uvedla Corri Feigeová z aljašského úřadu pro přírodní zdroje.

Označila opuštěný autobus za nebezpečné chátrající vozidlo, které ovšem přitahovalo turisty, přičemž někteří se ocitli v nesnázích a museli být zachráněni. Jiní návštěvníci bohužel zemřeli.

Úřad pro přírodní zdroje uvedl, že autobus ze 40. let využívala stavební společnost k ubytování dělníků, kteří pracovali na přístupové silnici v oblasti, a po dokončení prací, byl autobus v roce 1961 opuštěn. V březnu zastupitelé v Healy asi 40 kilometrů od autobusu jednomyslně rozhodli o jeho odstranění.