Zázrak a síla vůle. Pilot s dětmi přežili mrazivou noc na křídle ponořeného vraku

Vypadalo to jako běžný vyhlídkový let nad krásami aljašské divočiny. Pilot John Morris se svými dvěma malými dcerami vzlétl z letiště v aljašském městečku Soldotna, aby jim ukázal krásy zasněžené krajiny poloostrova Kenai.

Jenže místo rodinného zážitku přišla noční můra. Letadlo havarovalo na zamrzlém jezeře Tustumena a stalo se pastí. Pomoci nikde, signál žádný, teplota hluboko pod bodem mrazu.

Když se letadlo nevrátilo v plánovaném čase, spustilo se pátrání. Do akce se zapojili příbuzní, Národní garda i místní dobrovolníci. Mezi nimi také zkušený pilot Terry Godes, který se rozhodl zkontrolovat oblast jezera, kam se jiní zdráhali letět kvůli silnému větru. A právě on v pondělí ráno spatřil to, co nikdo nečekal – tři postavy na křídle vraku, mávající na obzoru, píše britský bulvární deník Daily Mail.

Dívky ve věku přibližně šest a devět let se svým otcem strávily celou ledovou noc bez přístřeší, bez ohně, bez možnosti se skutečně zahřát.

Seděli na křídle letadla, částečně ponořeného v zamrzlém jezeře, kde každá minuta znamenala riziko silného podchlazení. Morrison podle záchranářů udělal všechno, aby udržel své děti při životě – objímal je, kryl vlastním tělem, dodával jim odvahu.

„Bylo jasné, že jsou naživu. Mávali. Jeden z nich mi dokonce ukazoval palec nahoru,“ popsal pilot Godes dramatickou záchranu. Věděl, že rozhodují minuty.

Národní garda Aljašky se pokusila o záchranu, ale silný vítr znemožnil použití záchranného lana. Posádka se nakonec rozhodla pro riskantní manévr. Pilot vrtulníku přistál těsně vedle trosečníků a záchranáři je vytáhli na palubu.

Pilot byl silně podchlazený, ale vnímal. Děti byly neuvěřitelně statečné a na svůj věk i překvapivě v celkem dobrém stavu. Všichni tři byli přepraveni pilotem do nemocnice, kde se zotavují z fyzického i psychického šoku.

Příběh přežití rodiny okamžitě obletěl svět. Lidé na sociálních sítích mluví o zázraku, síle vůle a oddanosti otce, který v nejhorších podmínkách dokázal ochránit své děti. V prostředí, kde by podle všech předpokladů nikdo neměl přežít, vydrželi dvanáct nekonečných hodin.