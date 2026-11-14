Sedmatřicetiletý Kreiss-Tomkins zdůraznil, že je ochoten spolupracovat napříč politickým spektrem s tím, že chce svůj kabinet sestavit z demokratů, republikánů i nezávislých.
„Pokud jsou kompetentní, pokud mají smysl pro službu, pokud jsou podnikaví a pokud umějí řešit problémy, patří do týmu,“ uvedl.
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Demokraté slibují Američanům lepší život. Ne vše ale zvládnou splnit
Kreiss-Tomkins se v kampani zaměřil na otázku vysokých cen a dostupnosti, bezplatné veřejné školství nebo špatnou situaci kolem sítě trajektů, které jsou klíčovým dopravním prostředkem pro komunity na jihovýchodě Aljašky. Vyzval rovněž k moratoriu na výstavbu datových center, dokud poslanci státu neschválí příslušné regulace.