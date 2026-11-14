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Aljaška si zvolila demokratického guvernéra, poprvé od roku 1998

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  17:25
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Demokratický kandidát na guvernéra Aljašky Jonathan Kreiss-Tomkins (13....

Demokratický kandidát na guvernéra Aljašky Jonathan Kreiss-Tomkins (13. listopadu 2026) | foto: Profimedia.cz

Demokratický kandidát na guvernéra Aljašky Jonathan Kreiss-Tomkins (7. října...
Demokratický kandidát na guvernéra Aljašky Jonathan Kreiss-Tomkins (6. června...
Kampaň demokratického kandidáta na guvernéra Aljašky Jonathana Kreiss-Tomkinsa...
Voliči ve státě Aljaška se účastní amerických voleb do Kongresu. (4. listopadu...
6 fotografií
Aljaška bude mít poprvé od roku 1998 demokratického guvernéra. Ve volbách, které se konaly 3. listopadu, porazil Jonathan Kreiss-Tomkins tři kandidáty republikánské strany. Jeho volební vítězství znamená, že demokraté budou mít své guvernéry ve 30 státech, přičemž v řadě z nich budou úřad přebírat po dlouholeté vládě republikánů.

Sedmatřicetiletý Kreiss-Tomkins zdůraznil, že je ochoten spolupracovat napříč politickým spektrem s tím, že chce svůj kabinet sestavit z demokratů, republikánů i nezávislých.

„Pokud jsou kompetentní, pokud mají smysl pro službu, pokud jsou podnikaví a pokud umějí řešit problémy, patří do týmu,“ uvedl.

Demokraté slibují Američanům lepší život. Ne vše ale zvládnou splnit

Kreiss-Tomkins se v kampani zaměřil na otázku vysokých cen a dostupnosti, bezplatné veřejné školství nebo špatnou situaci kolem sítě trajektů, které jsou klíčovým dopravním prostředkem pro komunity na jihovýchodě Aljašky. Vyzval rovněž k moratoriu na výstavbu datových center, dokud poslanci státu neschválí příslušné regulace.

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