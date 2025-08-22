Soud nařídil vyklizení Aligátořího Alcatrazu. Zařízení ohrožuje národní park

Autor: ,
  12:29
Americká soudkyně Kathleen Williamsová ve čtvrtek nařídila zákaz zadržování dalších migrantů v detenčním zařízení přezdívaném Aligátoří Alcatraz, který leží v národním parku Everglades na Floridě. Součástí rozhodnutí soudkyně je i zákaz další výstavby v zařízení a nařízená částečná demontáž. Ta se má uskutečnit nejpozději do 60 dnů. Stát Florida, který se s federální vládou spojil ve výstavbě areálu, se už proti rozhodnutí soudkyně odvolal.
Americký policista stojí před cedulí navádějící k floridskému detenčnímu centru...

Americký policista stojí před cedulí navádějící k floridskému detenčnímu centru pro migranty známému jako „Aligátoří Alcatraz“. (22. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Americké ministerstvo pro vnitřní bezpečnost na sociální síti X v sobotu...
Letecký pohled na Aligátoří Alcatraz
Letecký pohled na Aligátoří Alcatraz
Letecký pohled na Aligátoří Alcatraz
15 fotografií

Soudkyně svým rozhodnutím souhlasila s organizacemi na ochranu životního prostředí, podle kterých detenční zařízení ohrožuje národní park a tamní chráněné živočichy a rostliny, informují agentury.

Pach výkalů a pálení milionů dolarů. Jak se žije migrantům v Aligátořím Alcatrazu

Úřady jsou v souladu se čtvrtečním rozhodnutím soudkyně povinny do 60 dnů odstranit všechny generátory, plynové, kanalizační a jiné odpadní nádrže a kontejnery, které byly a místě nainstalovány. Musejí rovněž odstranit část oplocení a osvětlení v zařízení. Soudkyně podle agentury AP uvedla, že očekává, že se migranti do té doby přesunou do jiných zařízení.

Williamsová opatřením navázala na nařízení vydané před dvěma týdny, které pozastavilo veškeré práce na zařízení, zároveň však dovolovalo již postavené prostory naplno využívat.

Soud dočasně zastavil výstavbu Trumpova Aligátořího Alcatrazu, bojí se o zvířata

Zadržovací středisko bylo v červnu narychlo postaveno za pouhých osm dnů na téměř nevyužívané přistávací dráze v mokřadech Everglades na Floridě, kde žijí mimo jiné aligátoři a krajty. Do velkých bílých stanů běžně používaných při přírodních katastrofách byly umístěny drátěné klece s dvoupatrovými postelemi.

Aligátoří jako ochranka

V červenci Trump a ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi L. Noem s nadšením zařízení navštívili. Trump dokonce s novináři vtipkoval o geniálním umístění nového zařízení pro migranty. „Aligátoři tady pracují místo ochranky a dělají to zadarmo,“ pronesl pobaveně.

Zadržení migranti agentuře AFP popsali Aligátoří Alcatraz jako špinavé místo, kde je s nimi špatně zacházeno, jsou porušována jejich práva a nedostává se jim dostatečné lékařské péče. V prostoru bez oken téměř nevidí sluneční světlo a žijí pod neustále svítícími zářivkami, bez hodin nebo čehokoli jiného, podle čeho by mohli počítat dny.

Provoz zařízení by podle odhadů stál 450 milionů dolarů (9,5 miliard Kč) ročně a úřady tvrdí, že by mohlo pojmout až 5000 osob. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti projekt plánovalo z velké části financovat z peněz vyčleněných na program Federální agentury pro krizové situace (FEMA) na ubytování a služby.

Je to noční můra, úpí Italové. Z Aligátořího Alcatrazu prosí Meloniovou o pomoc

Výstavba zařízení v odlehlých a ekologicky citlivých mokřadech, které leží zhruba 70 kilometrů západně od centra města Miami, znepokojila ekology i ochránce lidských práv.

Státní a federální vláda za 35 let vynaložily více než deset miliard dolarů (212 miliard Kč) na obnovení přirozeného toku vody do Everglades, který je největší zachovalou subtropickou divočinou ve Spojených státech. Rozsáhlé mokřady jsou domovem desítek ohrožených druhů, včetně plameňáků amerických, kapustňáků či krokodýlů amerických. Park je také klíčový pro zásobování vodou více než osmi milionů lidí v jižní Floridě.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Dálnice, šampionát ve fotbale i návrat EET. Přehled, co strany slibují voličům

Premium

Většina stran už odkryla karty a ukázala teze programů pro sněmovní volby. Portál iDNES.cz všechny prošel a přináší přehled toho nejdůležitějšího, co zatím politici lidem slíbili.

22. srpna 2025

Spory o vedení katolické fakulty. Zjednejte nápravu, vyzývá rektorku ministerstvo

Ministerstvo školství vyzvalo Univerzitu Karlovu (UK) ke zjednání nápravy ve vedení Katolické teologické fakulty (KTF UK). Podle resortu by měl vést fakultu proděkan Aleš Prázný, uvedla rektorka UK...

22. srpna 2025  12:55

OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Žádný tam není, reaguje Izrael

Organizace spojených národů (OSN) v pátek vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Na Blízkém východě je to vůbec poprvé. Podle odborníků v Gaze trpí katastrofálním hladem půl milionu lidí. Hladomor je...

22. srpna 2025  11:41,  aktualizováno  12:40

Jeden z nejlepších se vrátil. Oscarový Daniel Day-Lewis hraje ve filmu svého syna

Trojnásobný držitel Oscara a jeden z největších herců své generace Daniel Day-Lewis sice před časem prohlásil, že se před kamerou už neobjeví, ale definitivně se od své profese neodstřihl. Zahrál si...

22. srpna 2025  12:31

Soud nařídil vyklizení Aligátořího Alcatrazu. Zařízení ohrožuje národní park

Americká soudkyně Kathleen Williamsová ve čtvrtek nařídila zákaz zadržování dalších migrantů v detenčním zařízení přezdívaném Aligátoří Alcatraz, který leží v národním parku Everglades na Floridě....

22. srpna 2025  12:29

Cyklisté se diví. Autům brání v jízdě svodidla, přesto je stezka přerušená

Vypadá to, jako by mělo Brno nazbyt dopravních značek a obecně jich u silnic stále nebylo zbytečně moc. A tak u řeky Svratky najednou končí cyklostezka, aby po dvou metrech zase začala. Bizarní...

22. srpna 2025  12:28

„Pokémon“ ze Středozemního moře. Jedovatý plž zavřel oblíbené pláže

Představte si slunečné pláže Španělska, vůni moře a... náhlý zákaz koupání. Důvod? Malé, ale nebezpečné stvoření, které vypadá, jako by uteklo z japonského animovaného seriálu. Jeho jméno je Glaucus...

22. srpna 2025  12:13

Olomoučtí vědci testují geneticky upravený ječmen. Má být odolnější a výnosnější

Jako vůbec první v Evropské unii zahájili vědci z Univerzity Palackého polní pokus s ječmenem, při jehož vývoji použili metodu úpravy genomu CRISPR. Jarní ječmen se zkráceným stéblem získali pomocí...

22. srpna 2025  12:08

Jednatel firmy z Německa skončil ve vazbě. Do Česka nelegálně vyvezla stovky tun odpadu

Jednatel německé odpadové firmy, která podle úřadů vyvezla do Česka nelegálně stovky tun odpadu, je od čtvrtka ve vazbě. Oznámil to mluvčí státního zastupitelství ve Weidenu Matthias Bauer....

22. srpna 2025  12:04

Elitní ruští vojáci po sobě stříleli, aby získali peníze a ocenění. Čeká je soud

Asi 30 vojáků a důstojníků ruské 83. samostatné gardové výsadkové útočné brigády po sobě střílelo s cílem získat peněžní odměnu a státní vyznamenání. Celkově obdrželi přes 200 milionů rublů...

22. srpna 2025  11:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Řidič narazil ve velké rychlosti do stromu, trosky auta byly rozeseté po okolí

Vážná nehoda se stala ve čtvrtek po 23. hodině v Sebranicích na Litomyšlsku. Řidič osobního vozu narazil do stromu a zůstal zaklíněný ve zdemolovaném voze. Hasiči museli muže vystříhat a v kritickém...

22. srpna 2025  11:23

KLDR uspořádala hostinu pro vojáky, kteří bojovali v Rusku. Kim je objímal a litoval

Severní Korea uspořádala hostinu pro vojáky, kteří se zúčastnili bojů v ruské Kurské oblasti, stejně jako pro rodiny „mučedníků“, kteří během nich padli. Severokorejský vůdce Kim Čong-un je ocenil...

22. srpna 2025  11:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.