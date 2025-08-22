Soudkyně svým rozhodnutím souhlasila s organizacemi na ochranu životního prostředí, podle kterých detenční zařízení ohrožuje národní park a tamní chráněné živočichy a rostliny, informují agentury.
Úřady jsou v souladu se čtvrtečním rozhodnutím soudkyně povinny do 60 dnů odstranit všechny generátory, plynové, kanalizační a jiné odpadní nádrže a kontejnery, které byly a místě nainstalovány. Musejí rovněž odstranit část oplocení a osvětlení v zařízení. Soudkyně podle agentury AP uvedla, že očekává, že se migranti do té doby přesunou do jiných zařízení.
Williamsová opatřením navázala na nařízení vydané před dvěma týdny, které pozastavilo veškeré práce na zařízení, zároveň však dovolovalo již postavené prostory naplno využívat.
Zadržovací středisko bylo v červnu narychlo postaveno za pouhých osm dnů na téměř nevyužívané přistávací dráze v mokřadech Everglades na Floridě, kde žijí mimo jiné aligátoři a krajty. Do velkých bílých stanů běžně používaných při přírodních katastrofách byly umístěny drátěné klece s dvoupatrovými postelemi.
Aligátoří jako ochranka
V červenci Trump a ministryně pro vnitřní bezpečnost Kristi L. Noem s nadšením zařízení navštívili. Trump dokonce s novináři vtipkoval o geniálním umístění nového zařízení pro migranty. „Aligátoři tady pracují místo ochranky a dělají to zadarmo,“ pronesl pobaveně.
Zadržení migranti agentuře AFP popsali Aligátoří Alcatraz jako špinavé místo, kde je s nimi špatně zacházeno, jsou porušována jejich práva a nedostává se jim dostatečné lékařské péče. V prostoru bez oken téměř nevidí sluneční světlo a žijí pod neustále svítícími zářivkami, bez hodin nebo čehokoli jiného, podle čeho by mohli počítat dny.
Provoz zařízení by podle odhadů stál 450 milionů dolarů (9,5 miliard Kč) ročně a úřady tvrdí, že by mohlo pojmout až 5000 osob. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti projekt plánovalo z velké části financovat z peněz vyčleněných na program Federální agentury pro krizové situace (FEMA) na ubytování a služby.
Výstavba zařízení v odlehlých a ekologicky citlivých mokřadech, které leží zhruba 70 kilometrů západně od centra města Miami, znepokojila ekology i ochránce lidských práv.
Státní a federální vláda za 35 let vynaložily více než deset miliard dolarů (212 miliard Kč) na obnovení přirozeného toku vody do Everglades, který je největší zachovalou subtropickou divočinou ve Spojených státech. Rozsáhlé mokřady jsou domovem desítek ohrožených druhů, včetně plameňáků amerických, kapustňáků či krokodýlů amerických. Park je také klíčový pro zásobování vodou více než osmi milionů lidí v jižní Floridě.