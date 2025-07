Když Trump před dvěma týdny detenční centrum slavnostně otevíral, bylo na jeho tváři patrné nadšení. Osobně kontroloval skromně vybavené cely umístěné v rozlehlých stanech a s novináři vtipkoval o geniálním umístění nového zařízení pro migranty. „Aligátoři tady pracují místo ochranky a dělají to zadarmo,“ pronesl pobaveně. Krátce po příjezdu prvních lidí čekajících na deportaci se však ukázalo, že Aligátoří Alcatraz má k dokonalosti daleko.

Zprvu je dobré zmínit, že vybudování a provoz detenčního centra přijde americké daňové poplatníky na 450 milionů dolarů za rok. Demokraté to považují za „nehorázné pálení peněz ze státního rozpočtu“. Za pár stanů a hrstku budov pro ostrahu jde o nemalé peníze. V praxi se přitom šetřilo, jak jen to jde. Na místě chybí propracovaný kanalizační systém, připojení na rozvody pitné vody i regulérní toalety. Podmínky pro život jsou podle třech dnes již bývalých dozorců i zadržených migrantů, které vyzpovídal list The Washington Post, krušné.

Dozorce do odlehlé oblasti nalákal na tuto lokalitu nebývale vysoký plat 26 dolarů na hodinu a dalších 39 za každou hodinu odpracovanou navíc. Dva ze zpovídaných dozorců se do detenčního centra dostali skrze floridskou konzultační společnost, v pracovní smlouvě měli jasně stanovenou práci 21 až 28 dní za sebou a následných sedm až čtrnáct dní volna. Výběrové řízení neproběhlo, všichni žadatelé dostali odpověď pár hodin po vyplnění online formuláře s prosbou, zda by nemohli nastoupit okamžitě.

Už při příjezdu bylo jasné, že půjde o práci v drsných podmínkách. Mimo uniforem nafasovali velký repelent proti komárům. „Komáři jsou úplně všude, v koupelnách i sprchách. Sprchujete se a kolem sebe jich máte snad milion,“ vypověděl jeden z dozorců. Ani ne po čtrnácti dnech ho jeho nadřízený bez udání důvodu vyhodil. V reportáži zámořského listu vystupuje anonymně, protože se obává odplaty ze strany Trumpových stoupenců.

Reportérům se podařilo skrze právníky spojit i s několika zadrženými. „Nedali nám žádný sprej, vůbec nic. Jsme celí poštípaní a máme strach, že něco chytíme,“ popisuje pětadvacetiletý Anderson Miranda, který do Spojených států přišel v šestnácti letech z rodné Guatemaly. Podle vedení detenčního zařízení je však vše v pořádku.

Chvála od republikánů

Na pořádek Aligátořího Alcatrazu dohlíží více než tisícovka zaměstnanců včetně členů floridské Národní gardy. Velkou část personálu tvoří takzvaní agenturní pracovníci. Přesný počet zadržených lidí, jenž přebývají v celách, Bílý dům dosud neuvedl. Zákonodárci, kteří v sobotu zařízení navštívili, odhadují počet migrantů čekajících na vyhoštění na asi 750.

Není překvapením, že republikánská floridská delegace si návštěvu pochvalovala. Detenční zařízení je podle ní „čisté a funguje bezchybně“. Někteří si dokonce vyzkoušeli i postele v celách a nemohli si vynachválit jejich pohodlnost. „Celé je to skvěle postavené včetně stanů, viděl jsem tam hromadu záložních generátorů. Interiéry jsou až neuvěřitelně čisté a dobře udržované,“ liboval si republikánský senátor Jay Collins.

Demokraté pochopitelně tak nadšení nejsou a pochvalné reakce ze strany republikánů považují za propracované divadlo. Demokratická kongresmanka Debbie Wasserman Schultzová popsala, že zadržení jsou navlečení do oranžových kombinéz a na ruce mají barevné náramky podle závažnosti údajného přestupku. Červený značí násilnou trestnou činnost. Nutno podotknout, že mnozí z nich jsou z těchto přestupků pouze obviněni a nikdy nestanuli před soudem.

Sobotní návštěvu zákonodárců ukončila ostraha překvapivě rychle. Blížil se totiž déšť, který v táboře pravidelně zaplavuje některé stany. Stalo se to ostatně už během Trumpova oficiálního otevření, jak ukazují videa na sociální síti X. Podle floridských úřadů by letos mohlo Aligátořím Alcatrazem projít na tři tisíce migrantů, průměrné náklady na jednoho nocležníka na den jsou překvapivě vysoké, dosahují až 411 dolarů, tedy v přepočtu takřka devět tisíc korun.

Strastiplná cesta na toaletu

Dozorci jsou sice ubytování v malých pevných kontejnerových buňkách, příliš velkého luxusu se jim však rovněž nedostává. „Cesta na záchod byla dlouhá a děsivá. Hned po příjezdu nám řekli o nebezpečí ze strany aligátorů, hadů i pum. Doporučili nám, že když jdeme na záchod v noci, tak nemáme chodit sami,“ popisuje jedna z dozorkyň.

Zadržení jsou na tom o mnoho hůř. Začíná to studeným jídlem i nedostatkem pitné vody a pravidelným zaplavováním stanů při dešti. Chybí základní hygienické prostředky jako kartáčky na zuby či deodoranty. Klimatizace funguje sporadicky, stejně jako přenosné toalety umístěné přímo na celách. Stany se tak line nesnesitelný zápach výkalů.

Podpora tvrdých migračních kroků Vybudování detenčního centra na Floridě je jen zlomkem z Trumpovy tvrdé migrační politiky. Po celých Spojených státech krátce po nástupu do úřadu zavelel k zatýkání a vyhoštění milionů nelegálních přistěhovalců. Nejtvrdší nájezdy přišly před pár týdny v Los Angeles. Republikánský prezident podle svých slov pouze plní své předvolební sliby. Jenže jak se zdá, mnohým Američanům se to příliš nezamlouvá. Podpora Trumpovy migrační politiky podle posledního průzkumu agentury Ipsos spadla na dosavadní minimum, aktuální kroky schvaluje 41 procent oslovených. Pouhých 28 procent souhlasí s prezidentovými výroky, že „zatýkání migrantů přímo na pracovišti je dobré pro Spojené státy“. Na republikánské voliče se však stále může spolehnout. Sedmdesát procent z nich například schvaluje, aby měli policisté a další členové bezpečnostních složek při zátazích proti migrantům zakryté obličeje. U demokratů stejný počet oslovených takový postup odmítá. Zdroj: Reuters

Jeden ze zadržených se reportérům svěřil, že se už čtyři dny nedostal do sprchy. Jiného tam dozorci odvedli, ale na místě zjistili, že neteče voda. „Podmínky tady jsou mnohem horší než ve státních věznicích, odkud nás sem převezli,“ popisuje.

Floridský guvernér Ron DeSantis považuje situaci za adekvátní. „Neděláme to kvůli tomu, abychom zde lidi krmili a poskytli jim střechu nad hlavou. Samozřejmě to tady všechno dostanou, minimální standardy dodržujeme. Realita je ale taková, že má jít o takzvané rychlé detenční centrum, kde zadržení dlouho nebudou. Přímo u stanů je letištní plocha, takže je můžeme odesílat rovnou do zemí původu,“ vysvětlil.