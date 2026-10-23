Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Co vše na ni praskne? Obří únik dat AfD odhaluje okolí vůdkyně i fungování strany

Autor:
  14:36

Fotogalerie58

Spolupředsedkyně německé strany AfD Alice Weidelová vystupuje na sjezdu strany v Erfurtu. (5. července 2026) | foto: Karina HesslandReuters

Nacionalistická Alternativa pro Německo (AfD) se potýká s následky masivního kybernetického útoku, při kterém uniklo více než 421 000 e-mailů. Ačkoli strana označuje uniklá data za staré a nezajímavé detaily, událost vyvolává řadu otázek. Soubory obsahují osobní údaje tisíců členů i podrobné bezpečnostní plány. Odhalují navíc zákulisní poradce, kteří stojí za klíčovými kroky spolupředsedkyně Alice Weidelové.

Vedení AfD se závažnost zářijového kybernetického útoku snaží zlehčovat. „Bylo zkopírováno několik málo e-mailových schránek, z nichž většina nebyla už roky používána,“ uvedla strana.

To se však ukazuje jako značné podhodnocení. Neznámí hackeři totiž zveřejnil přibližně 300 GB interních e-mailů, smluv, faktur a dalších dokumentů, které sahají až k založení strany v roce 2013.

Jde o zdaleka největší známý únik dat, jenž kdy německou politickou stranu postihl. Materiály se týkají nejméně 138 tisíc osob, obsahují přes 44 tisíc obrázků, 29 tisíc tabulek a tisíc zvukových souborů. Co vše o straně podporující ruské zájmy vyjde najevo?

Záznamy dokládají, že strana uchazeče prověřovala a část z nich odmítla. Neuspěl ani někdejší komunista Klaus Rainer Röhl, bývalý manžel teroristky Ulrike Meinhofové, který dospěl k názoru, že nacisté byli „menším zlem“ než komunisté.

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Co vše na ni praskne? Obří únik dat AfD odhaluje okolí vůdkyně i fungování strany

Premium
Spolupředsedkyně německé strany AfD Alice Weidelová vystupuje na sjezdu strany...

Nacionalistická Alternativa pro Německo (AfD) se potýká s následky masivního kybernetického útoku, při kterém uniklo více než 421 000 e-mailů. Ačkoli strana označuje uniklá data za staré a nezajímavé...

23. října 2026  14:36

Netanjahu před volbami pohrozil největší operací na Západním břehu od roku 1967

Izraelské jednotky hlídkují poblíž místa střelby v Hebronu na Izraelem...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že zvažuje na Západním břehu Jordánu největší vojenskou operaci od roku 1967. Předtím po ranní střelbě u Hebronu ohlásil jeho uzávěru. V Izraeli se v...

23. října 2026,  aktualizováno  14:36

Le Mans, pak Maroko. Pavel vystupuje v reklamách, jako novinář testuje motorky

Premium
Prezident Petr Pavel.

Prezident Petr Pavel podle zjištění iDNES.cz při své soukromé cestě v Maroku jezdil na motorce, kterou do tamního terénu vyslal oficiální zástupce značky Ducati pro Českou republiku na novinářský...

23. října 2026  12:30,  aktualizováno  14:28

Sedne si Pavel k Putinovi? Mír nedomluví životopis, ale síla vyjednavače, míní Bříza

Premium
Vlastislav Bříza

Prezident Petr Pavel se ocitl mezi pěticí evropských lídrů, kteří by mohli usednout k jednacímu stolu s Moskvou a vyjednávat o konci války na Ukrajině, uvedl britský The Telegraph. Hrad spekulace...

23. října 2026  14:22

Jeden mrtvý, vážně zraněné dítě. Střelbu u Paříže řeší policie jako terorismus

Policisté zasahují na místě střelby na pařížském předměstí Trappes. (23. října...

Nejméně jednoho mrtvého a čtyři raněné si v pátek dopoledne vyžádala střelba na předměstí Paříže. Případ převzala protiteroristická prokuratura (PNAT). Podle ní muž v obci Trappes střílel z...

23. října 2026  13:53,  aktualizováno  14:18

Zaměstnanci ČT a rozhlasu svolali brífink. Reagují na náhlé jednání o konci poplatků

Tisková konference iniciativy Veřejnoprávně k výstražné stávce kvůli vládní...

Iniciativa Veřejnoprávně svolala tiskovou konferenci před budovu Českého rozhlasu. Reaguje tak na počínání vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, která ve Sněmovně prosadila přednostní projednání...

23. října 2026  14:17

Kupčení s hlasy v Mariánských Lázních. Policie hledá ženu z videa

Policie vyhlásila pátrání po Gabriele Ferkové.

Policisté z Chebu vyhlásili pátrání po Gabriele Ferkové. Podle zjištění iDNES.cz právě ona na videozáznamu nabízela 800 korun za hlas pro Naše Česko v komunálních volbách v Mariánských Lázních.

23. října 2026  14:13

Spojení Tesly a SpaceX vzbuzuje otázky. Mohlo by zkomplikovat vazby na čínský trh

ilustrační snímek

Potenciální fúze americké automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX by mohla narazit na překážky kvůli podnikání s Čínou. Obavy o národní bezpečnost a sdílení dat a technologií by zřejmě...

23. října 2026  14:11

Z Nejdku až k nejnovějším BMW. Český příběh WITTE Automotive pokračuje

Komerční sdělení
ilustrační obrázek

Začínali jako první zahraniční pobočka německé rodinné firmy. Dnes se v Česku podílejí na vývoji moderních automobilových technologií a vyrábějí komponenty pro světové automobilky. WITTE Automotive...

23. října 2026  14:06

Ve Francii se chystají další nepokoje. Nasadíme 70 tisíc policistů, řekl ministr

Demonstranti a policisté během protestu pořádaného studentskými sdruženími a...

Francie v sobotu nasadí 70 000 policistů a četníků v reakci na plánované protesty. V pátek to oznámil ministr vnitra Laurent Nuňez. Bezpečnostní složky jsou podle něj připraveny zasáhnout proti...

23. října 2026  14:06

Konec poplatků ČT se má řešit i v sobotu. Ani v covidu to nebylo, říká Jurečka

Přímý přenos
Schůze Sněmovny (23. října 2026)

Vládní koalice prosadila, aby Sněmovna v pátek začala přednostně jednat o návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Navrhl to šéf poslanců SPD Radim Fiala, stejně jako to, aby mohli...

23. října 2026  10:02,  aktualizováno  14:05

Tady šlo o život. Muž zapil spoustu léků alkoholem, našli ho ve vážném stavu v lese

Volal na linku 112, ale hovor se přerušil. Muže v bezvědomí našli strážnici v...

Hovor na tísňovou linku zalarmoval pardubické strážníky, policisty i zdravotníky. Muž, jehož stav se prudce zhoršoval, se ale během hovoru přestal ozývat a hovor se přerušil. Ačkoliv se hlídkám...

23. října 2026  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×