Vedení AfD se závažnost zářijového kybernetického útoku snaží zlehčovat. „Bylo zkopírováno několik málo e-mailových schránek, z nichž většina nebyla už roky používána,“ uvedla strana.
To se však ukazuje jako značné podhodnocení. Neznámí hackeři totiž zveřejnil přibližně 300 GB interních e-mailů, smluv, faktur a dalších dokumentů, které sahají až k založení strany v roce 2013.
Jde o zdaleka největší známý únik dat, jenž kdy německou politickou stranu postihl. Materiály se týkají nejméně 138 tisíc osob, obsahují přes 44 tisíc obrázků, 29 tisíc tabulek a tisíc zvukových souborů. Co vše o straně podporující ruské zájmy vyjde najevo?
Záznamy dokládají, že strana uchazeče prověřovala a část z nich odmítla. Neuspěl ani někdejší komunista Klaus Rainer Röhl, bývalý manžel teroristky Ulrike Meinhofové, který dospěl k názoru, že nacisté byli „menším zlem“ než komunisté.