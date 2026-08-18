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Rváč a „nejchudší poslanec“. Kdo je muž, který nechal z voleb vyřadit Jabloko

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  17:00

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Lídr ruské nacionalistické strany Rodina Alexej Žuravlev. (7. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Nejvyšší ruský soud před pár dny vyloučil ze zářijových parlamentních voleb liberální a protiválečnou opoziční stranu Jabloko. Stalo se tak na žádost nacionalistické strany Rodina, kterou vede jistý Alexej Žuravlev. Kdo je tento někdejší nenápadný regionální politik, rváč a „nejchudší“ poslanec ruské Státní dumy s neučesaným projevem z industriální periferie Voroněže a proč ho má Kreml v oblibě?

„Kdyby se mě někdo zeptal, jestli se tam dá jen tak procházet, řekl bych, že raději ne. Ale cihlou do hlavy tam jen tak nedostaneš,“ popisuje jeden z místních atmosféru v dělnické části Peščanka, ze které lídr ruské nacionalistické strany Rodina, v češtině „Vlast“, Alexej Žuravlev pochází.

„Nejchudší poslanec“ na utajovanou partnerku Jevgeniji Šaimovovou napsal dva luxusní byty, pozemky na Krymu či několik vozidel. Na své asistenty pak další byty a vozidla. Do jeho vozového parku patří např. Porsche Macan, Mercedes Benz E 300 a další.

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