„Kdyby se mě někdo zeptal, jestli se tam dá jen tak procházet, řekl bych, že raději ne. Ale cihlou do hlavy tam jen tak nedostaneš,“ popisuje jeden z místních atmosféru v dělnické části Peščanka, ze které lídr ruské nacionalistické strany Rodina, v češtině „Vlast“, Alexej Žuravlev pochází.
„Nejchudší poslanec“ na utajovanou partnerku Jevgeniji Šaimovovou napsal dva luxusní byty, pozemky na Krymu či několik vozidel. Na své asistenty pak další byty a vozidla. Do jeho vozového parku patří např. Porsche Macan, Mercedes Benz E 300 a další.