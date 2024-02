Charismatický řečník a Putinův úhlavní nepřítel. Rusko přišlo o vůdce opozice

Navalnyj, kterému bylo 47 let, byl za mřížemi třetím rokem. Ruské soudy mu uložily několik trestů, mimo jiné za extremismus. Navalnyj veškerá obvinění odmítal. Podle odpůrců Kremlu se režim v Moskvě snažil jeho uvězněním zbavit nepohodlného kritika. Opozičník zemřel krátce před březnovými prezidentskými volbami, ve kterých se Putin uchází o další mandát.

Navalnyj byl poprvé odsouzen v roce 2013, a to za zpronevěru v dřevařské firmě Kirovles k nepodmíněnému trestu pěti let odnětí svobody.

Navzdory rozsudku skončil druhý ve volbách moskevského starosty s 27 procenty hlasů. Soud pak nařídil nový proces, který skončil pětiletou podmínkou. Pravomocný rozsudek mu podle ruských zákonů zabránil kandidovat v prezidentských volbách v roce 2018.

V prosinci 2014 dostal Navalnyj za zpronevěru 27 milionů rublů francouzské kosmetické firmy Yves Rocher podmíněný trest odnětí svobody v délce 3,5 roku, jeho bratru Olegovi soud uložil stejně dlouhý trest, ovšem nepodmíněný. Firma přitom tvrdila, že neutrpěla žádnou škodu a Evropský soud pro lidská práva (ECHR) shledal tehdejší proces nespravedlivým, za což Rusko vyplatilo Navalnému odškodnění.

Дождь @tvrain Аексей Навальный отвечает на вопрос, что делать, если его убьют



Отрывок из фильма «Навальный» Дэниела Рора, 2022 год https://t.co/vseatGh4DD oblíbit odpovědět

Ruské úřady Navalného opět uvěznily v lednu 2021, a to hned po návratu z Německa, kde se léčil z otravy bojovou látkou novičok. Oponent režimu obvinil z otravy Kreml, ten nařčení odmítl a zpochybnil samotný fakt otravy.

Zadržen byl z důvodu, že podle úřadů porušil pravidla dříve uloženého podmíněného trestu za podvod na kosmetické firmě Yves Rocher. Soud ho následně kvůli tomu uvěznil zhruba na 2,5 roku nepodmíněně. EU kvůli otravě Navalného uvalila na Rusko sankce, Moskva pak zveřejnila vlastní sankční seznam se jmény představitelů EU. Navalnyj držel na čas ve vězení hladovku.

Další proces s Navalným začal v únoru 2022 přímo ve věznici. Prokuratura požádala ruský soud, aby Navalnému uložil další trest 13 let vězení za podvod a pohrdání soudem. Podle obžaloby použil pro osobní účely stovky milionů rublů převedené do různých fondů včetně Navalného Fondu boje s korupcí, který úřady mezitím zakázaly jako extremistickou organizaci. V březnu téhož roku ho soud shledal vinným z podvodu a z pohrdání soudem a poslal ho na devět let do vězení.

Navalnyj stanul před soudem znovu loni v červenci. A to přímo ve věznici IK-6 s nejpřísnějším režimem Melechovo v ruské Vladimirské oblasti, kde si odpykával předchozí trest. Obviněn byl ze založení a financování extremistické organizace, z výzev k extremismu, ze zapojení nezletilých do páchání nebezpečné činnosti a z „rehabilitace nacismu“.

Agentura AFP tehdy napsala, že další vězeňský proces s Navalným ilustruje ovzduší represí uprostřed ruské agrese proti Ukrajině. Prokuratura později požádala soud, aby Navalnému vyměřil dalších 20 let za mřížemi. Loni 4. srpna jej soud za extremismus poslal na 19 let do vězení. Západní činitelé verdikt odsoudili a vyzvali k opozičníkově propuštění.

Navalnyj byl z věznice v ruské obci Melechovo před loňskými Vánocemi převezen do vězeňské kolonie ve městě Charp v Jamaloněneckém autonomním okruhu na Sibiři, kde jej hned po odchodu z karantény zavřeli na samotku. Kruté podmínky v trestanecké kolonii Poljarnyj volk (Polární vlk), která se nachází asi 60 kilometrů za polárním kruhem, sarkasticky komentoval začátkem ledna na sociální síti Telegram.

Nacionalistická minulost

Navalnyj se narodil 4. června 1976, vystudoval práva na moskevské Univerzitě přátelství národů a později finančnictví na akademii při ruské vládě. Absolvoval také půlroční studium na americké Yaleově univerzitě. Ke své prezentaci hojně využíval sociální sítě.

Navalnyj býval občas kritizován za svou nacionalistickou minulost, například spoluzaložil hnutí Narod, které se ostře stavělo proti přistěhovalcům z Kavkazu a s nimi spojované kriminalitě. Do ruské politiky vstoupil v roce 2000 v řadách liberální strany Jabloko Grigorije Javlinského, ze které byl ale v roce 2007 vyloučen právě za nacionalistické postoje.

Podle serveru Gazeta.ru se Navalnyj v začátcích podílel na organizování nacionalistických pochodů, které se začaly konat u příležitosti Dne národní jednoty. K repertoáru těchto pochodů patřila hesla proti přistěhovalcům, násilí a občas i hajlování. Navalnyj se kontroverzních pochodů v minulosti pravidelně účastnil.

V roce 2014 v rozhlasové stanici Echo Moskvy řekl, že ruská anexe Krymu sice je porušením mezinárodního práva, ale „realita je taková, že Krym je součástí Ruska“. Za nacionalistu označil Navalného i bývalý český prezident Miloš Zeman.

Po vyloučení z řad liberální opozice se Navalnyj zaměřil na kritiku korupce. Kupoval akcie polostátních koncernů, jako je plynárenský obr Gazprom, ropná společnost Rosněfť nebo vlivná banka VTB, aby se jako menšinový akcionář i v soudních bitvách domohl přístupu k informacím o hospodaření. Následně na blogu psal o nepravostech, zpronevěrách a korupci.

Navalnyj skončil několikrát na kratší dobu ve vězení, včetně vězení domácího, a to kvůli organizování nepovolených demonstrací. Tím se zabýval také Evropský soud pro lidská práva, který rozhodl o odškodnění pro Navalného. Soudy také zakázaly činnost fondů a štábů spojených s Navalným kvůli jejich extremistické činnosti. Několik jeho spolupracovníků bylo také odsouzeno k vysokým trestům vězení.

V říjnu 2021 udělil Evropský parlament Navalnému Sacharovovu cenu za svobodu myšlení. Ocenil ho za odvahu v boji za svobodu, demokracii a lidská práva.