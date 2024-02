Matce Navalného ruské úřady ukázaly synovo tělo. Žádají pohřeb bez obřadu

„Podle zákona mi okamžitě měli vydat Alexejovo tělo, ale dodnes to neudělali,“ postěžovala si ve vystoupení na serveru YouTube, natočeném poté, co podle vlastních slov strávila 24 hodin u vyšetřovatelů v Salechardu na severu Ruska. Tam ji také odvezli na tajnou návštěvu márnice. „Vydírají mne a kladou podmínky, kde, kdy a jak má být Alexej pochován. To je nezákonné,“ řekla Ljudmila Navalná.

Úřady si podle ní přejí, aby ji mohly jen dovést k čerstvému hrobu na okraji hřbitova a prohlásit, že tam leží její syn, ale s tím nesouhlasí a přeje si, aby Navalného přátelé měli možnost se s ním rozloučit. „Nechci žádné zvláštní podmínky, chci jen, aby se vše odehrálo v souladu se zákonem,“ řekla. „Požaduji, aby mi neprodleně vydali synovo tělo,“ zdůraznila.

Ruské úřady dosud na prohlášení Navalného matky nereagovaly. Komentátoři předpokládají, že Kreml se před prezidentskými volbami, které se uskuteční v půlce března, obává, že by se pohřeb s případnou účastí desítek tisíc lidí mohl přeměnit v demonstraci proti Putinovu režimu.

Smrt z „přirozených příčin“

Navalná do trestanecké kolonie IK-3, kde byl vězněn její syn, úhlavní nepřítel ruského prezidenta Vladimira Putina, zamířila společně s právníkem už v sobotu, tedy den po ohlášení úmrtí. V márnici v Salechardu, kde se tělo mělo nacházet, ho však nenašla. V trestanecké kolonii matce o víkendu sdělili, že Navalnyj zemřel na „syndrom náhlého úmrtí“.

Mluvčí Navalného Kira Jarmyšová nyní informovala, že zpráva o úmrtí, kterou matka Navalného od ruských úřadů ve čtvrtek obdržela, pojednává o smrti z „přirozených příčin“.

Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh В медицинском заключении о смерти, показанном матери Алексея Навального, сказано, что причины смерти — естественные. oblíbit odpovědět

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval režim především za korupci. Od roku 2021 byl ve vězení. Za tu dobu se potýkal s bolestmi zad a nohou, nemocemi, kvůli zásahům dozorců nemohl spát, držel několik týdnů hladovku a často byl na samotce, kam byl podle své mluvčí naposledy poslán dva dny před smrtí.

V pátek vězeňská služba uvedla, že 47letému muži se po procházce ve vězeňské kolonii udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit.

Západ reaguje hystericky, tvrdí Rusko

Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova západní země na úmrtí vůdčího představitele ruské opozice reagují hystericky. Západ nemá právo se vměšovat do ruských záležitostí, řekl ve čtvrtek podle agentury Reuters Lavrov. Ten se v Riu de Janeiro účastnil zasedání ministrů zahraničí zemí skupiny G20.

Spojené státy i řada zemí v Evropské unii v reakci na úmrtí Navalného uvedly, že za smrt nese odpovědnost ruský prezident Vladimir Putin a jeho vláda, jež Navalného věznila. Řada evropských zemí včetně České republiky si kvůli záležitosti povolala ruské velvyslance. Spojené státy tento týden oznámily, že chystají kvůli smrti ruského opozičníka nový balík sankcí proti Rusku a jeho představitelům.

Lavrov označil reakci Západu na úmrtí Navalného za hysterii. „Odmítáme mezinárodní vyšetřování jeho smrti,“ řekl dále Lavrov. Podle něj Západ nemá právo udělovat Rusku lekce vzhledem k tomu, jak se zachoval v jiných případech, například ohledně aktivisty Juliana Assange, kterému v USA hrozí za zveřejnění tajných materiálů mnoho let vězení.

Některé delegace během jednání v Riu de Janeiro otevřely téma smrti Navalného, řekl podle agentury ANSA novinářům šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Podle něj však Lavrov na téma nereagoval a zůstal zticha.

Lavrov se v Brazílii účastnil zasedání ministrů zahraničí zemí skupiny G20 například společně se šéfem americké diplomacie Antonym Blinkenem. S ním ale ruský ministr nejednal a během zasedání spolu nemluvili. Lavrov však měl bilaterální schůzku s tureckým ministrem zahraničí Hakanem Fidanem a ve čtvrtek večer bude jednat s brazilským prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva.