V Berlíně vystavili kopii samotky Navalného. Chodí se dívat i Rusové

„Na takové samotce strávil Alexej v loňském roce 91 dnů. Vězeňská správa ho takto záměrně trestá za sebemenší a třeba i smyšlený prohřešek proti vězeňskému řádu. Pokud si třeba v noci přikryje dekou hlavu, dostane za to trest. Dozorci chtějí neustále vidět obličej, a to i v noci.“ řekl Timofej z Ruska, který kolemjdoucí seznamuje s osudem Navalného.

„To topení ve skutečné cele také je, ale je to stejně jako tady jenom dekorace. Věznice celu nevytápí,“ řekl Timofej o malém radiátoru, který je pod drobným zamřížovaným okénkem. „V takové cele může být nyní asi pět stupňů,“ vysvětlil. Pobyt na samotce označuje za způsob týrání.

Navalného advokát Vadim Kobzev nedávno upozorňoval, že jeho klient pobýval v této cele, přestože měl vysokou horečku a kašel.

Šestačtyřicetiletý Navalnyj byl loni v březnu odsouzen k devítiletému trestu za pohrdání soudem a za údajnou krádež peněz, které shromáždil na svou prezidentskou kampaň. Ještě dříve mu justice vyměřila 2,5 roku vězení kvůli porušení podmínky dřívějšího rozsudku, když se vzhledem k hospitalizaci v Německu nedostavoval na povinné kontroly. Opoziční vůdce tvrdí, že obvinění proti němu jsou vykonstruovaná s cílem udržet nejhlasitějšího kritika Kremlu za mřížemi.

Oleg Navalnyj, bratr Alexeje Navalného, pózuje pro média uvnitř repliky trestanecké cely v Berlíně (24. ledna 2023)

Režim v cele je mimořádně přísný, Navalnyj zde musí dodržovat stanovený harmonogram, a to třeba i na osobní hygienu. Na tu má na samotce o rozměrech 2,5 krát tři metry jen malé oprýskané umyvadlo a v rohu turecký záchod. Součástí cely je ještě sklopné lůžko a stolička. Přes den musí být lůžko zaklopené a mimo čas na spaní, který je vymezen od 21:00 do 05:00, může Navalnyj pouze stát či sedět na stoličce. „Trestem je i to, že nemá žádné informace. K dispozici má jen jednu knížku,“ upozornil Timofej.

Cela vystavená v Berlíně je přesnou kopií té, do které je za trest zavírán i Navalnyj. Na vzniku instalace se podílel opozičníkův 39letý bratr Oleg, který sám strávil v ruském vězení 3,5 roku. Timofej je rád, že se projekt podařil a že lidé v Německu mohou osobně vidět, v jakých podmínkách je Navalnyj vězněn.

„Na projektu je skvělé, že se podařilo celu umístit přímo před ruskou ambasádu,“ řekl. Kopie samotky je jen pár metrů od plotu ambasády na bulváru Unter den Linden na dohled od berlínské dominanty Braniborské brány.

Výstava si bude přístupná do 23. února, skončí symbolicky v předvečer prvního výročí ruské invaze na Ukrajinu „Zájem návštěvníků je veliký,“ řekl Timofej, který jejich počet odhaduje na stovky denně. „Přichází také plno Rusů, ale ti z ambasády ještě nepřišli,“ poznamenal.

V Berlíně vystavili kopii cely, kam ruská vězeňská správa za trest pravidelně posílá vězněného opozičního předáka Alexeje Navalného. (26. ledna 2023)

Timofej řekl, že návštěvníky často překvapuje, že je sám Rus. „Lidé si myslí, že všichni Rusové jsou pro Putina. To ale není pravda, v osobních kruzích neznám nikoho, kdo je s Putinem spokojený,“ řekl. S opozicí proti režimu je to podle něho ovšem těžké. „Každý, kdo se veřejně vyslovil proti Putinovi, je mrtvý, ve vězení, nebo v Evropě,“ řekl. „To je i můj případ. Z Ruska jsem před půl rokem odešel, už to dál nešlo,“ uvedl. Strach z režimu v něm ale zůstal a s rozhovorem pro ČTK souhlasil jen pod podmínkou, že nebude zmíněno jeho příjmení a že na fotografiích nebude jeho tvář.

O své cestě na Západ hovořil jako o složité, neboť východní členské státy podle něj Rusům odchod z Ruska neusnadňují. „Asi to neuslyšíte rádi, ale Česko mě v tomhle stejně jako Polsko zklamalo. Ohledy na opozici neberete,“ řekl. „V Praze jsem zůstat nemohl, nedostal jsem vízum. Je mi to moc líto, protože Prahu mám velmi rád a ještě před válkou jsem ji čtyřikrát navštívil,“ poznamenal.

Po příchodu do Německa se Timofej zapsal ke studiu němčiny a jeho snem je získat západní občanství. Návratu do Ruska se ale nevzdává. „Změna režimu je možná, ale nebude to rychlé a snadné. Jak jsem již říkal, každý, kdo s Putinem veřejně nesouhlasí, je mrtvý, ve vězení, nebo v Evropě,“ dodal.