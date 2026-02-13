Zaměřme se na pracující třídu. Tápající demokraté obhlížejí Trumpovo hájemství

Demokraté, kteří jsou v opozici jak v Senátu, tak i ve Sněmovně reprezentantů a nemají ani svého zástupce v prezidentském úřadě, hledají, kde udělali chybu. A na MSC také bilancovali.
„(Donal Trump) bude pryč za tři roky,“ přemítal Newsom na MSC na panelu o klimatické změně.
K tvorbě vize budoucnosti strany se přidala také newyorská demokratická politička Alexandra Ocasio-Cortezová. „Za tu dobu, co jsem kongresmankou demokratická strana prošla dlouhou cestou,“ řekla.
Ocasio-Cortezová byla v době svého zvolení servírkou v New Yorku, neměla ani zdravotní pojištění a porazila dlouholetého demokratického zákonodárce, jednoho z nejmocnějších stranických lídrů Joea Crowleyho.
Tehdejší vedení Demokratické strany se podle jejích slov posmívalo návrhům na bezplatné veřejné vysoké školy, na výrazné zvýšení minimální mzdy i na rozšíření zdravotního pojištění a programu Medicare.
Politika zaměřená na pracující třídu je klíčem
Situace se však mění, protože demokraté si uvědomují, že politika zaměřená na pracující třídu je možná klíčem k reakci na populistické tendence prezidenta Donalda Trumpa. Dělnictvo a obecně lidé se základním vzděláním tvořili velkou část jeho voličstva.
Ti se nyní od stávajícího šéfa Bílého domu odvracejí. V posledním zjištění výzkumného centra Pew Research Center vyhrál Trump v roce 2024 mezi voliči bez vysokoškolského vzdělání o 14 procentních bodů nad demokratkou Kamalou Harrisovou. Nyní má u téže skupiny podporu minus 9 bodů. „Naprosto se mu rozpadá podpora u skupiny voličů, která mu pomohla dostat se do Bílého domu,“ řekl datový novinář Harry Enten z americké televizní stanice CNN.
„Myslím, že se posouváme směrem k většímu pochopení toho, že pokud chceme uspět, musíme dělat politiku zaměřenou na pracující třídu,“ řekla Ocasio-Cortezová na MSC bruselskému serveru Politico.
„A také pokud chceme odvrátit hrozby autoritářství, které rovněž nabízí… politická vábení sirén, jež lidi svádějí k hledání obětních beránků, na které by mohli svalit vinu.“
Letošní ročník Mnichovské bezpečnostní konference probíhá od 13. do 15. února. Na akci, které se již od roku 1963 každoročně účastní přední politici a představitelé armád i hospodářství, Českou republiku reprezentuje prezident Petr Pavel, pozvánku na akci obdržel také ministr zahraničí Petr Macinka.
V úvodu konference v pátek promluvil také německý kancléř Friedrich Merz. Uvedl, že starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, do popředí se dostává velmocenská politika. Evropa podle něj musí tuto realitu uznat, nemusí ji ale jen přijímat a může nový světový řád spoluutvářet. Partnerství Evropy a Spojených států je pak podle něj třeba postavit na nových základech, opravit a oživit.