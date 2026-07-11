Lunina po zveřejnění videa na sítích zadržela v Moskvě policie, která mu sebrala techniku a poslala ho na jedenáct dní do vazby. Ruský veterán se nyní po několika dnech ozval prostřednictvím platformy Telegram.
„Ušel jsem těžkou cestu, ale nikam neodbočím. V naší zemi je mnoho problémů, ale naše problémy se stejně vyřeší. Dělá se obrovské množství práce, ale schůzka se nekoná,“ vysvětlil Lunin.
K tomu dodal, že schůzku s Putinem sice původně chtěl v živém televizním přenosu, ale nyní už setkání nepovažuje za nutné.
„Je jasné, že se s Vladimirem Vladimirovičem nesejdu. To je přirozené. Byla to moje horká hlava, chápete. Je to jako otřes mozku či zvonění v hlavě. Ale to, co se děje teď, ty probíhající procesy, to už je vítězství,“ zdůraznil válečný veterán v narážce na to, že Kreml slíbil, že jeho obvinění ruských velitelů na Ukrajině prověří.
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Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na konci června, v reakci na Luninovo video, v němž veterán pohrozil Kremlu ozbrojenou vzpourou, informoval, že ruský vládce o videu slyšel, ale zatím neměl čas si ho prohlédnout. Peskov v návaznosti na to označil veteránovy výroky za velmi podivné.
Lunina následně zatkla policie a soud ho poslal na jedenáct dní do vězení na základě obvinění z vystavování extremistických nebo nacistických symbolů. Své původní video, které nasbíralo přes jedenáct milionů zhlédnutí, ruský veterán podle svých slov sám smazal a po propuštění z vězení žije v Moskvě.
Devětatřicetiletý Lunin pochází z Voroněžské oblasti. V armádě sloužil v hodnosti seržanta. Do roku 2023 používal příjmení Pustovalov. Sám ruský veterán prohlásil, že se bojových operací účastnil od svých devatenácti let a prošel několika konfliktními oblastmi.
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Politolog Abbas Galljamov míní, že Luninovo video ani tak nesvědčilo o chystané vzpouře, ale spíše je výrazem nespokojenosti ruských vojáků. Právě mezi nimi podle neveřejných sociologických průzkumů nejrychleji roste negativní postoj k režimu. „Nadávají na režim vůbec a na Putina zvlášť, že všechno rozbil, a proto se ruská armáda ukázala technicky zaostalou a málo použitelnou,“ řekl Galljamov.
V ruském veřejném prostoru se od vypuknutí války v roce 2022 objevují různá videa s výzvami adresovanými Putinovi. Obvykle nepožadují, aby ukončil válku, ale aby nastolil pořádek, napsala k události BBC.