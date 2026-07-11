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„To ta moje horká hlava.“ Ruský veterán po výslechu už neusiluje o setkání s Putinem

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  11:42
Ruský voják hrozí převratem, video s výzvou Putinovi má miliony zhlédnutí.

Ruský voják hrozí převratem, video s výzvou Putinovi má miliony zhlédnutí. | foto: X/@nexta_tv

Ruský vojenský veterán Alexandr Lunin.
Ruský prezident Vladimir Putin navštěvuje jedno z velitelských stanovišť ruské...
Ruský prezident Vladimir Putin navštěvuje velitelské stanoviště ruské armády na...
Veterán ruské armády Alexandr Lunin hovoří ve videu zveřejněném na sociálních...
19 fotografií
Ruský vojenský veterán Alexandr Lunin, který vyvolal značný rozruch svým videem, v němž pobouřeně požadoval osobní setkání s Vladimirem Putinem, změnil názor. Poté, co režim obvinil z vražd a mučení ruských vojáků na Ukrajině za to, že neplní „sebevražedné rozkazy“, skončil ve vazbě. Nyní ale po pohovorech s vězniteli Lunin otočil a prohlásil, že se s Putinem nesetká, protože „problémy se vyřeší“.

Lunina po zveřejnění videa na sítích zadržela v Moskvě policie, která mu sebrala techniku a poslala ho na jedenáct dní do vazby. Ruský veterán se nyní po několika dnech ozval prostřednictvím platformy Telegram.

„Ušel jsem těžkou cestu, ale nikam neodbočím. V naší zemi je mnoho problémů, ale naše problémy se stejně vyřeší. Dělá se obrovské množství práce, ale schůzka se nekoná,“ vysvětlil Lunin.

K tomu dodal, že schůzku s Putinem sice původně chtěl v živém televizním přenosu, ale nyní už setkání nepovažuje za nutné.

„Je jasné, že se s Vladimirem Vladimirovičem nesejdu. To je přirozené. Byla to moje horká hlava, chápete. Je to jako otřes mozku či zvonění v hlavě. Ale to, co se děje teď, ty probíhající procesy, to už je vítězství,“ zdůraznil válečný veterán v narážce na to, že Kreml slíbil, že jeho obvinění ruských velitelů na Ukrajině prověří.

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Putinův mluvčí Dmitrij Peskov na konci června, v reakci na Luninovo video, v němž veterán pohrozil Kremlu ozbrojenou vzpourou, informoval, že ruský vládce o videu slyšel, ale zatím neměl čas si ho prohlédnout. Peskov v návaznosti na to označil veteránovy výroky za velmi podivné.

Lunina následně zatkla policie a soud ho poslal na jedenáct dní do vězení na základě obvinění z vystavování extremistických nebo nacistických symbolů. Své původní video, které nasbíralo přes jedenáct milionů zhlédnutí, ruský veterán podle svých slov sám smazal a po propuštění z vězení žije v Moskvě.

Devětatřicetiletý Lunin pochází z Voroněžské oblasti. V armádě sloužil v hodnosti seržanta. Do roku 2023 používal příjmení Pustovalov. Sám ruský veterán prohlásil, že se bojových operací účastnil od svých devatenácti let a prošel několika konfliktními oblastmi.

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Politolog Abbas Galljamov míní, že Luninovo video ani tak nesvědčilo o chystané vzpouře, ale spíše je výrazem nespokojenosti ruských vojáků. Právě mezi nimi podle neveřejných sociologických průzkumů nejrychleji roste negativní postoj k režimu. „Nadávají na režim vůbec a na Putina zvlášť, že všechno rozbil, a proto se ruská armáda ukázala technicky zaostalou a málo použitelnou,“ řekl Galljamov.

V ruském veřejném prostoru se od vypuknutí války v roce 2022 objevují různá videa s výzvami adresovanými Putinovi. Obvykle nepožadují, aby ukončil válku, ale aby nastolil pořádek, napsala k události BBC.

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