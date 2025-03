Už více než 30 let stojí v čele Běloruska Alexandr Lukašenko. A dál stát bude. Letos v lednu se nechal znovu zvolit do prezidentské funkce, v úterý pak proběhla jeho inaugurace. Davy lidí s vlaječkami vítaly kolonu s autoritářským vůdcem bývalé sovětské republiky, akci si nenechaly ujít ani církevní osobnosti. A k vidění byla i socha zobrazující Lukašenka jako hokejistu.

Autor: Press Service of the President of the Republic of Belarus, Reuters