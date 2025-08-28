Už druhé tajemné zmizení. Lukašenkův odpůrce je po cestě do Turecka nezvěstný

  13:23
Odpůrce běloruského diktátora Alexandra Lukašenka Anatol Kotau je pohřešovaný. Po cestě do Turecka se nevrátil do svého domova v polském exilu. Kotau byl ve své vlasti v nepřítomnosti odsouzen ke dvanácti letům za mřížemi. Jde již o druhé tajemné zmizení běloruského opozičníka v letošním roce, uvedl polský list Rzeczpospolita.
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko (15. dubna 2025)

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko (15. dubna 2025) | foto: Běloruská prezidentská kancelář

„Ve čtvrtek 21. srpna odletěl do Istanbulu a od té doby s ním nemáme žádný kontakt. Jeho telefony jsou mimo dosah, zmizel i ze sociálních sítí. Nevíme, co se s ním děje,“ řekl deníku Aljaksandr Apejkin z organizace podporující pronásledované běloruské sportovce, se kterou Kotau spolupracoval.

Běloruští opozičníci vyrozuměli o zmizení tureckou policii a polský konzulát v Istanbulu. Polské ministerstvo zahraničí se zatím nevyjádřilo. „Mohlo se stát doslova vše. Nic nelze vyloučit,“ tvrdí Apejkin, který na facebooku informoval o zmizení svého spolupracovníka.

Kotau byl podle polského deníku jedním z mála bývalých Lukašenkových spolupracovníků, kteří po volbách v roce 2020 přešli na stranu protestujících proti zfalšování jejich výsledků. Svou kariéru začal ve službách běloruské diplomacie, do roku 2015 pracoval na velvyslanectví ve Varšavě. Později povýšil do funkce generálního tajemníka běloruského olympijského výboru, v jehož čele stál osobně Lukašenko, a v roce 2019 organizoval Evropské hry v Minsku, důležité pro Lukašenkovu propagandu.

V době protestů byl zástupcem šéfa jednoho z odborů prezidentské kanceláře. Odsoudil brutální násilí a musel utéci do ciziny. Azyl i s rodinou získal v Polsku, kde se angažoval v činnosti běloruské opozice. Ve vlasti byl obviněn z extremismu a spiknutí, za což byl odsouzen ke dvanácti letům.

Na konci března začaly polské úřady vyšetřovat zmizení běloruské opoziční političky v exilu. Její mobilní telefon byl vysledován do Běloruska, oznámil jeden z čelných představitelů běloruské opozice Pavel Latuška. Anžalika Melnikavová podobně jako mnoho jiných opozičních politiků uprchla z Běloruska do ciziny po rozdrcení protestů po prezidentských volbách v roce 2020.

Vystupovala jako předsedkyně koordinační rady, tedy opozičního orgánu, který by měl usnadnit předání moci demokratické vládě po pádu Lukašenkova autoritářského režimu. Melnikavovou se dosud vypátrat nepodařilo, připomněl běloruský portál Naša Niva. V exilu je Kotau Latuškovým blízkým spolupracovníkem, dodal web.

Lukašenkovy tajné služby vedou otevřenou válku proti běloruským demokratickým institucím působícím v Polsku a Litvě. Pokoušejí se o diskreditaci, vydírají, zastrašují a dokonce podnikají atentáty, řekl polskému listu Latuška, který býval ve vlasti ministrem kultury a nyní je místopředsedou exilové vlády, vytvořené opozicí. „Režim nás pronásleduje dokonce i v zahraničí,“ prohlásil. V exilu je Kotau Latuškovým blízkým spolupracovníkem.

Rzeczpospolita připomněla několik opozičníků, které se běloruské tajné službě KGB podařilo z ciziny dostat do vlasti, kde byli uvězněni. Bezpečné se pro opozici jeví jen členské státy Evropské unie a Spojené státy.

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

28. srpna 2025  13:23

28. srpna 2025  10:39,  aktualizováno  11:24

