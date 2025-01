„Co se nehodí, to nedáváme.“ Redaktor líčí práci v německé televizi ARD

Mluvčí pořadu Tagesschau uvedla, že „obvinění vznesená v nové knize proti ARD jsou jednostranná a založená na subjektivních vzpomínkách jednoho bývalého zaměstnance“.

Šéfové otočení doleva

Redakci Focusu zaujala především pasáž, kde se Teske zabývá vedoucími pracovníky televize. Typický šéf ARD má podle něj smlouvu na dobu neurčitou a je zařazen do nejvyšší platové skupiny. To odpovídá hrubé měsíční mzdě přes 11 tisíc eur. Jejich pozice jsou v podstatě nezrušitelné, to jim dává velký pocit moci. Mohou tak otevřeně odporovat i šéfredaktorovi.