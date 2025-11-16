Příměří na Ukrajině do jara nebude, Evropa musí vytrvat, říká finský prezident

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude, řekl v rozhovoru pro agenturu AP finský prezident Alexander Stubb. Evropští spojenci podle něj musí pokračovat v podpoře země i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev. Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu, Evropa si proto bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, řekl Stubb.
Finský prezident Alexander Stubb (12. května 2025)

Finský prezident Alexander Stubb (12. května 2025) | foto: Reuters

Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...
Americký prezident Donald Trump a finský prezident Alexander Stubb se setkali v...
Prezident Finska Alexander Stubb s Emmanuelem Macronem v Paříži na summitu o...
Finský prezident Alexander Stubb a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se musí rychle vypořádat se skandálem kolem úplatkářství a zpronevěry, protože aféra jen nahrává Rusku, domnívá se Stubb. Evropské lídry nicméně vyzval, aby zvážili posílení finanční a vojenské podpory Kyjeva, který čelí plíživému postupu ruských vojsk na bojišti.

„Nejsem příliš optimistou, že bychom dosáhli příměří nebo zahájili mírová vyjednávání, alespoň ne ještě letos,“ řekl Stubb a dodal, že by bylo dobré „dát něco do pohybu“ do března.

Kyjev čelil masivnímu útoku dronů, stovky jich letěly také na Rusko

Třemi velkými otázkami na cestě k příměří jsou bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, obnova její ekonomiky a dosažení určitého porozumění ohledně územních nároků, uvedl finský prezident, který s AP hovořil v sobotu na vojenské základně severně od Helsinek, kde sledoval finské dobrovolníky při obranném výcviku.

Ukrajinský protikorupční úřad NABU tento týden uvedl, že úřady obvinily sedm lidí v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (přes dvě miliardy korun).

Zelenskyj reaguje na obří korupční skandál, ohlásil změny v energetice

Centrem skandálu, který média označují za největší od začátku ruské invaze, je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Zelenskyj v sobotu oznámil rozsáhlé personální změny v energetických podnicích Ukrajiny.

Ukrajina se brání ruské vojenské agresi, rozpoutané na rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina, už čtvrtým rokem. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve AP.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

