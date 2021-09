Britský kat Islámského státu se přiznal k mučení Američanů, hrozí mu doživotí

Jako člen skupiny přezdívané The Beatles brutálně mučil své oběti, nyní se k tomu i přiznal. Britský džihádista Alexanda Kotey u federálního soudu ve Spojených státech potvrdil, že se jako člen Islámského státu (IS) podílel na vraždách amerických zajatců v Sýrii. V USA by mu za tyto činy hrozil trest smrti, po intervenci Británie ho čeká doživotní trest, se kterým Kotey předem souhlasil.