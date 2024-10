Zemřel skotský expremiér Salmond, vládu vedl v době referenda o nezávislosti

Do politiky Salmond vstoupil v 70. letech a už tehdy na sebe začal upozorňovat. Vytvořil malou, leč hlasitou stranickou frakci v rámci Skotské národní strany, pročež byl v roce 1982 na chvíli z partaje vyloučen. O pět let později však jeho hvězda zářila už jasně: byl zvolen do britského parlamentu.

I ve Westminsteru byl slyšet a působil „potíže“, na týden ho dokonce z Dolní sněmovny vyloučili za vyrušování během projevu ministra financí. Salmond totiž hlasitě protestoval proti zavedení takzvané daně z hlavy ve Skotsku.

Nevyhnul se ani obviněním z těsných vazeb na miliardáře Donalda Trumpa či Ruperta Murdocha, nad čímž mával rukou s tvrzením, že mu jde výhradně o tvorbu pracovních míst ve Skotsku.

List The Independent ho v profilu označil coby „nového krále Skotska“. A BBC na jeho adresu podotkla: I kdyby SNP v referendu prohrála, Alex Salmond se už zapsal do skotské historie.