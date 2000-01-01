náhledy
Americký horolezec Alex Honnold zdolal volným výstupem, tedy bez lana a jištění, jednu z nejvyšších budov světa. Mrakodrap Tchaj-pej 101 měří přes 500 metrů. Jeho výkon přenášela streamovací služba Netflix jen s několikasekundovým zpožděním. Na sociální síti X pak zveřejnila video, na němž stojí na vrcholu budovy.
Autor: Reuters
Honnoldův výstup byl původně plánován na sobotu, jeho plány mu ale zhatilo počasí. Vrchol mrakodrapu halily mraky a oblast zasáhly přeháňky.
„Dívat se na to, jak se lidé vydávají do životu nebezpečné situace, osobně považuji za eticky neobhajitelné,“ řekl německý mediální a sportovní analytik Thomas Horky švýcarské stanici SFR.
Honnolda, ženatého otce dvou dětí, během zdolávání mrakodrapu hlasitě povzbuzovali a fotografovali lidé za okny budovy.
Před výstupem připustil, že když spadne, zemře. Řekl, že na strach je zvyklý a že kritiku celé akce chápe.
„Lidé se na projekt dívají a říkají si: To je riskantní nebo nebezpečné. Ale pro mě to není o moc jiné než to, co dělám jindy,“ vysvětlil Honnold.
V roce 2017 se zapsal do historie, když jako první člověk na světě bez jištění vylezl patrně nejtěžší vícedélkovou lezeckou cestu světa na masivu El Capitan v Yosemitském národním parku v USA.
O rok později o něm byl natočen oscarový dokument Bez jištění na El Capitan (Free Solo).
Mrakodrap Tchaj-pej 101 již byl v minulosti zdolán. V roce 2004 na něho za čtyři vylezl Francouz Alain Robert přezdívaný pro své výstupy bez lana na některé z nejvyšších mrakodrapů světa Spiderman. Při výstupu však byl jištěn lanem.
Budova je se svými 508 metry dominantou městského panoramatu a jednou z hlavních turistických atrakcí Tchaj-peje.
V letech 2004 až 2010 byla nejvyšší stavbou světa, než ji v tomto prvenství překonal dubajský Burdž Chalífa. V současnosti se mezi nejvyššími budovami světa řadí na 11. místo.
