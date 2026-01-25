|
„Na strach jsem zvyklý.“ Američan vylezl na mrakodrap Tchaj-pej 101 bez jištění
Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky
Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...
Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi
Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...
Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory
V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...
Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra
Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...
Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let
Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...
Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela
V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo...
Trump nechce další mrtvé v ulicích, od deportací však neustoupí, řekl Bílý dům
Bílý dům v pondělí uvedl, že prezident Donald Trump nechce, aby v souvislosti s raziemi proti nezákonným imigrantům umírali nebo byli zraňováni v ulicích amerických měst další lidé. Zároveň však...
VIDEO: „Je vzhůru nohama.“ Pád letounu v Maine zabil sedm lidí, jeden přežil
Sedm lidí přišlo o život a jeden člověk vyvázl s vážnými zraněními při pádu soukromého letadla v americkém státě Maine na severovýchodě Spojených států. K nehodě došlo při vzletu z mezinárodního...
Zimní bouře paralyzovala USA. Úřady hlásí 22 mrtvých, zrušeny byly tisíce letů
Nejméně 22 mrtvých si vyžádala zimní bouře, která zasáhla značnou část Spojených států. Jen během pondělí bylo zrušeno přes 4000 letů, přičemž nejhůře zasažená jsou letiště v New Yorku, Dallasu a...
Rusko ztrácí leteckou základnu v Sýrii, nakročilo k úplnému stažení ze země
Rusko stahuje své síly z letiště v Kámišlí v provincii Hasaka na severovýchodě Sýrie. Ukončí tím svou vojenskou přítomnost v této neklidné části země, kde se stále stupňují střety mezi syrskou...
Nejsem nacista ani antisemita. Miluji Židy, omluvil se raper Ye
Americký raper Ye, dříve známý jako Kanye West, se v pondělí veřejně omluvil za svá předchozí antisemitská vyjádření. Přiřkl je nediagnostikovanému poranění mozku a problémům s duševním zdravím....
Noclehárna není pro každého. Jak lidé na ulici přečkávají mrazivé noci
Jak to chodí v noclehárně pro lidi bez domova? Terénní pracovníci Armády spásy každý večer vyrážejí s dodávkou do pražských ulic, nabízejí jim prádlo, něco k jídlu a možnost přečkat mrazivou noc v...
Kritici v nich vidí gestapo. AfD chce imigrační agenty po vzoru USA i v Bavorsku
Bavorská organizace Alternativy pro Německo (AfD) navrhuje zřízení zvláštní policejní formace po vzoru amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE), která by vyhledávala žadatele o azyl a organizovala...
Neobvyklé diplomatické šachy: vláda zrušila výběr už schválených velvyslanců
Vláda premiéra Andreje Babiše zrušila usnesení týkající se vyslání velvyslanců, schválených předchozím kabinetem Petra Fialy, do čela diplomatických misí. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v...
Pacient psychiatrie vylezl na stožár, skončilo to vážným zraněním
Na zhruba sedmimetrový kovový stožár vylezl v pondělí odpoledne jeden z pacientů v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Při asistovaném sestupu se vysmekl hasiči, který mu pomáhal...
Další francouzské hodnocení: gastronomie v Česku roste, ale super unikát ještě nemá
Mezinárodní gastronomický průvodce Gault&Millau podruhé hodnotil restaurace v Česku. Stejně jako Michelin využívá anonymní inspektory a systém ocenění v tomto případě symbolů kuchařské...
Pavel zrušil schůzku politiků na Hradě. Okamura odmítl Rusko jako hlavní hrozbu
Prezident Petr Pavel zrušil předem plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Hradě. „Vzhledem k tomu, že i přes posun původně avizovaného začátku jednání nebyli schopni někteří z účastníků...