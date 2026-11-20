Proč vás albinismus jako téma tak zaujal?
Poprvé jsem se s lidmi s albinismem setkala při výzkumu covidu-19 v Zambii. Tehdy mě zaujalo, že na ně všichni ostatní svalovali vinu za pandemii. Tvrdili, že covid rozšířili albíni. Do té doby jsem si všímala spíše jednotlivých náznaků nevole. Třeba když někdo potkal člověka s albinismem, odplivl si pod tričko, aby zahnal prokletí. Až covid-19 mě však přivedl k otázce, proč jsou lidé s albinismem považováni v této zemi za prokletí a jaké mýty a předsudky se k nim vážou.
A tak jste se rovnou vydala do Zambie to prozkoumat?
Ano, v roce 2023 jsme vyrazili do hlavního města Lusaka na komplexnější výzkum. Začali jsme se studenty Univerzity Palackého zkoumat, jak děti s albinismem na smíšených školách vnímají svou jinakost a jaká je jejich každodenní žitá realita. Zambijská vláda sice propagovala inkluzi, ale děti ve školách často zažívaly šikanu a kvůli zrakovým vadám nebyly schopné číst texty z učebnic ani z tabule. Druhou část výzkumu v terénu jsem pak podnikla už bez studentů, jen s fotografem Antoniem Cossou.
Děti tvoří přibližně 78 až 80 procent obětí. Tělo dítěte je při čarodějnickém rituálu považováno za cennější, protože dítě je vnímáno jako čisté, nevinné a jeho krev „svěžejší“.