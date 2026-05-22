Test kanadské jednoty. Provincie Alberta uspořádá referendum o odtržení

Autor:
  10:21
Provincie Alberta uspořádá v říjnu referendum o tom, zda by měla zůstat součástí Kanady. Po prvním hlasování se uskuteční druhé závazné hlasování o odtržení. Podle BBC referendum představuje první zkoušku kanadské jednoty za několik desítek let.
Stoupenci nezávislosti Alberty v Edmontonu (4. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Premiérka Alberty Danielle Smithová a premiér Kanady Mark Carney (8. května...
Stoupenec nezávislosti Alberty v Edmontonu (4. května 2026)
V kanadské Albertě působí separatistické hnutí, které chce z této provincie...
Referendum oznámila ve čtvrtek premiérka Alberty Danielle Smithová v návaznosti na občanskou petici o oddělení provincie, která tento rok získala na 300 000 podpisů, a druhou petici za setrvání Alberty v Kanadě, jež získala přes 400 000 podpisů. Referendum je v provincii naplánováno na 19. října.

V západokanadské provincii, která patří k centrům kanadského ropného průmyslu, v posledních letech nabývá na síle hnutí za nezávislost, jehož zástupci tvrdí, že zákonodárci v Ottawě Albertu dlouhodobě přehlížejí. Někteří uvádějí, že federální vláda blokuje rozvoj ropného a plynárenského průmyslu prostřednictvím zákonů na ochranu klimatu. Separatisté rovněž uvádějí, že provincie dává Kanadě víc, než dostává.

Průzkumy veřejného mínění však naznačují, že většina obyvatel Alberty by hlasovala proti odtržení.

Smithová v televizním projevu uvedla, že otázka, která bude obyvatelům Alberty položena na podzim tohoto roku, bude znít: „Měla by Alberta zůstat provincií Kanady, nebo by měla vláda Alberty zahájit právní proces vyžadovaný kanadskou ústavou za účelem uspořádání závazného provinčního referenda o tom, zda by se Alberta měla od Kanady odtrhnout?“.

Dodala, že ona sama bude hlasovat pro to, aby Alberta zůstala součástí Kanady s tím, že stejné stanovisko zastává její kabinet a voličská základna.

Jednota Kanady byla vystavena zkouškám již v minulosti. Frankofonní provincie Québec již dvakrát hlasovala proti nezávislosti, naposledy v roce 1995, kdy se výsledek rozhodl nepatrným rozdílem 50,58 procenta ku 49,22 procenta ve prospěch setrvání v Kanadě.

Po těchto sporech země stanovila pravidla pro odtržení. I kdyby v říjnu v Albertě zvítězili jeho zastánci, čekala by provincii dlouhá a nejistá cesta.

Na začátku května premiér Mark Carney uvedl, že jakýkoli pokus o odtržení provincie se musí řídit pravidly stanovenými 26 let starým zákonem, který byl přijat v návaznosti na referendum v Québeku v roce 1995.

Případné druhé závazné referendum o nezávislosti Alberty by se muselo řídit základními pravidly stanovenými v tomto zákoně, včetně toho, že jasná většina voličů musí být pro, že znění otázky referenda o nezávislosti musí být jasné a že na proces bude dohlížet federální Dolní sněmovna.

V případě, že by se Alberta rozhodla pro odtržení, nastala by dlouhá jednání o podmínkách rozdělení s federální vládou.

Alberta se nachází na západě kanadského území. Na východě sousedí se Saskatchewanem, na západě s Britskou Kolumbií, na severu se Severozápadními teritorii a na jihu s americkou Montanou. Hlavním městem je Edmonton.

