V Tiraně se po měsících protivládních protestů konala další demonstrace vedená studenty vyzývající k demisi premiéra Ediho Ramu. Účastníci se sešli na albánský Den nezávislosti, země si připomíná 114. výročí vyhlášení nezávislosti na osmanské říši. Den je obvykle spojen s oslavami.
Demonstrace, vyvolané hněvem nad korupcí, nedostatkem pracovních příležitostí a nízkou úrovní vzdělávání, otřásají Tiranou od poloviny října a rozšířily se i do dalších měst. Protesty už dříve často přerostly v násilnosti a výtržnosti. Demonstranti zapalovali i vládní budovy a banky, rozbíjeli výlohy obchodů a vytrhávali dlažební kostky, kterými pak házeli po policii.
Podle agentury Reuters v sobotu demonstranti, někteří se zakrytými tvářemi, zasypali kameny jednu z vládních budov a pokusili se dostat k úřadu premiéra Ramy. Policie je však zatlačila zpět.
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Rozbitá okna a semafory, ministerstvo v ohni. Albánií zmítají studentské protesty
Reportér AFP byl svědkem toho, jak maskovaní demonstranti rozbíjeli okna budov ministerstva dopravy a centrální banky a pokoušeli se vyrazit dveře ministerstva vnitra. Uvnitř budovy ministerstva životního prostředí vypukl požár.
Protest začal pokojně, avšak malé skupiny maskovaných demonstrantů se oddělily a začaly rozbíjet okna budov ministerstev podél trasy průvodu. Oblastí se valily oblaky slzného plynu, zatímco se demonstranti rozptýlili do několika ulic.
Někteří účastníci protestů měli na sobě plynové masky a nesli kovové štíty. Hlavní náměstí ve městě zůstala po střetech poseta kameny.
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Ramova vláda obvinění z korupce odmítá a vyzvala k dialogu o požadavcích demonstrantů. Ve snaze protesty uklidnit zavedla opatření, jako je zlevnění pohonných hmot a navýšení finanční podpory pro chudé rodiny. Protesty představují pro Ramu, který stojí v čele vlády od roku 2013 a v loňském roce získal mandát na čtvrté funkční období, dosud největší výzvu.
„Albánie není na prodej“
Nepokoje navazují na měsíce převážně pokojných letních protestů proti výstavbě luxusního komplexu na pobřeží, za nímž stojí Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Na jednom z transparentů i během sobotního protestu stálo: „Albánie není na prodej.“ Rama prohlásil, že výstavba je v souladu se zákonem a že životní prostředí bude chráněno.
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V Albánii sílí bouře proti luxusnímu projektu Trumpova zetě. Premiér odmítá couvnout
Pověst Albánie v průběhu let utrpěla kvůli korupčním skandálům. Podle analytiků je země centrem zločineckých skupin, které zde perou peníze pocházející z obchodu s drogami a zbraněmi. Nynější premiér tvrdí, že jeho vláda bojuje proti korupci intenzivněji než kdokoli předtím.
Albánie usiluje o vstup do EU, přičemž jejím cílem je stát se členem Unie do roku 2030.