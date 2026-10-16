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Rozbitá okna a semafory, ministerstvo v ohni. Albánií zmítají studentské protesty

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  16:44
Tisíce mladých lidí při pokračujících násilných studentských protestech pochodovaly albánskou metropolí. Rozbíjeli při tom okna a semafory. Albánský premiér Edi Rama vyzval k uklidnění situace. Podle něj za demonstracemi stojí někdo ze zahraničí. Protestující požadují premiérovo odstoupení nejen kvůli špatnému stavu školství a vysokému školnému.

Násilné protesty v Albánii trvají už od úterý. Také v noci na pátek se policie dostávala do potyček s demonstranty, z nichž většina měla zahalené obličeje.

Násilné studentské protesty v Albánii dále eskalují a tisíce mladých lidí v ulicích Tirany ničí veřejný i soukromý majetek. (16. října 2026)
Demonstranti v Tiraně podpalovali popelnice k blokování cest a zapálili vchod ministerstva financí. Policie odpovídá slzným plynem a vodními děly. (15. října 2026)
Demonstranti v Tiraně podpalovali popelnice k blokování cest a zapálili vchod ministerstva financí. Policie odpovídá slzným plynem a vodními děly. (15. října 2026)
Demonstranti v Tiraně podpalovali popelnice k blokování cest a zapálili vchod ministerstva financí. Policie odpovídá slzným plynem a vodními děly. (15. října 2026)
43 fotografií

Protestující v ulicích hromadili a podpalovali popelnice, aby zablokovali cesty. Na policii házeli kameny a ta proti nim k rozehnání použila slzný plyn a vodní děla. Při demonstracích vzplál vchod do budovy ministerstva financí a okna univerzitního komplexu skončila rozbitá. Reportér AFP viděl i maskované skupiny, které rozbíjely výlohy obchodů a rabovaly je. Policie zadržela 160 lidí za páchání násilností.

V pátek ráno protestující opět zamířili k ministerstvu školství, do kterého pronikli už ve středu a založili tam požár. Budova ministerstva je ústředním dějištěm demonstrací. Některé obchody v okolí měly stažené rolety a na fasádách připevněné vzkazy, že demonstranty podporují, a žádají je proto, aby neničili jejich podniky. Protesty se rozšířily i mimo hlavní město, například do měst Lezhë nebo Elbasan.

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„Protestovali jsme poklidně 140 dní a nikdo nás neslyšel. Tohle je naše jediná šance, jak být vyslyšeni a dostat to, co si zasloužíme,“ řekla agentuře Reuters protestující, která se představila jako Klea. „Tlačí nás až na hranici možností,“ uvedl Enea, další z demonstrantů. Podle něj jsou protesty vzkazem premiérovi, aby odešel dřív, než všechno shoří.

Rama už ve čtvrtek uvedl, že se před násilím neskloní. V pátečním prohlášení dodal, že demonstrace pohánějí zahraniční síly, které se snaží uškodit snaze Albánie vstoupit do Evropské unie a nechtějí zemi dopřát klid.

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Studenti vládu kromě špatné situace ve školství viní také z korupce. Jsou nespokojení s plánovanou stavbou luxusního hotelového komplexu v přírodní rezervaci u řeky Vjosa na jihu země. Projekt je spojen s dcerou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa Ivankou a jejím manželem Jaredem Kushnerem. Vláda kvůli němu čelí obviněním z korupce a netransparentnosti.

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