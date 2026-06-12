V posledních týdnech se v několika albánských městech konají večerní demonstrace, kterých se účastní tisíce lidí. Protestující pískají na píšťalky a nosí makety plameňáků, kteří patří mezi chráněné druhy ptáků a jejichž prostředí by výstavba zasáhla. Podporu demonstracím vyjádřili také Albánci žijící v Řecku a v dalších evropských zemích.
Projekt zahrnuje výstavbu luxusních zařízení v oblasti laguny Narta na jihu země, jež je chráněnou přírodní rezervací, a také rekreační komplex na nedalekém neobydleném ostrově Sazan. Albánské úřady udělily zvláštní investorský status společnosti spojené s Kushnerem a jeho manželkou Ivankou Trumpovou.
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Premiér Edi Rama projekt hájí s tím, že by mohl zásadně podpořit rozvoj cestovního ruchu a pomoci Albánii proniknout mezi vyhledávané turistické destinace. Podle něj jde o investici v hodnotě čtyř miliard eur (96,7 miliard Kč), která zemi pomůže i při vstupu do Evropské unie.
„Není žádná šance, že by se tato investice zastavila, dokud budu ve funkci,“ řekl Rama v rozhovoru s AP. Kritiku projektu označil za směs manipulací a polopravd a tvrdil, že část kampaně proti vládě podporují zahraniční aktéři.
Ochránci přírody upozorňují, že stavební práce již zasahují do jedné z biologicky nejcennějších oblastí Albánie. Podle ekologických organizací do rezervace od konce května vjela těžká technika včetně bagrů, která buduje přístupové cesty, odstraňuje vegetaci a instaluje oplocení. Některé skupiny varují před nevratným poškozením chráněných biotopů.
ostrov Sazan (červeně), laguna Narta (černě)
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Další kritiku vyvolalo video zachycující střet mezi demonstrantem a pracovníkem soukromé bezpečnostní služby, který aktivistu při protestu odvlekl z místa. Albánský protikorupční úřad potvrdil, že v souvislosti s projektem zahájil vyšetřování, podrobnosti však nezveřejnil.
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Kushnerovo podnikání v regionu se dostalo do pozornosti také v sousedním Srbsku. Tamní úřady loni připravovaly obdobný developerský projekt v Bělehradě financovaný společností spojenou s Kushnerem.
Později však vyšetřovatelé obvinili několik osob včetně bývalého ministra ze zneužití pravomoci a falšování dokumentů. Kushner následně od plánované investice ustoupil.