Potyčka v albánském parlamentu. Na předsedovi přistála lahev, hořela i světlice

Potyčka vypukla na zasedání, kdy poslanci hlasovali o příštím ombudsmanovi země, napsala agentura AP. Protestující zákonodárci podle ní třímali transparenty se slogany, které přirovnávaly premiéra Ediho Ramu k panamskému diktátorovi Manuelu Noriegovi.
Opoziční Demokratická strana (PD) obvinila vládnoucí Socialistickou stranu (PS) z volebních podvodů a eroze demokracie v zemi, podotkla AP. Jedním z hlavních požadavků opozice je podle ní rezignace místopředsedkyně vlády a ministryně infrastruktury a energetiky Ballukuové, kterou vyšetřovatelé z protikorupčního útvaru SPAK před časem obvinili z porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek a žádají parlament, aby ji zbavil imunity.
|
Máte místo mozku oříšek, řekl polský senátor novinářce. Chtěl jí vytrhnout i mikrofon
Podle Reuters chtěli opoziční poslanci vidět formální obvinění vznesená proti Ballukuové. Ta minulý měsíc označila obvinění za pomluvy, polopravdy a lži a uvedla, že bude plně spolupracovat s justicí. Parlament by měl podle Reuters o jejím vydání vyšetřovatelům rozhodovat v pátek.
Ve čtvrtek opoziční poslanci před začátkem zasedání obsadili ministerská křesla v parlamentu a během potyček s parlamentní ostrahou zapálili světlici a hodili lahev s vodou směrem k předsedovi parlamentu Nikovi Peleshimu, který se snažil udržet proces hlasování a vyzval zákonodárce, aby respektovali „instituci parlamentu“. „Nemůžeme takto ničit stát,“ řekl.
Albánie by chtěla do roku 2030 vstoupit do Evropské unie, nicméně sedmadvacítka po jihoevropské zemi chce, aby dělala více pro potírání kriminality a korupce, napsala už dříve agentura Reuters.