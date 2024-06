Černošskému starostovi v Alabamě brání vstoupit do radnice. Už několik let

První černošský starosta malého města Newbern v Alabamě Patrick Braxton vede vleklý soudní spor s radními města a svým předchůdcem poté, co jej odmítli vpustit do radnice, takže nemohl začít úřadovat. Braxton tvrdí, že městská rada složená z bělochů po desetiletí cíleně nepořádala volby a předávala si moc. Situaci by mohl vyřešit návrh řešení soudního sporu.