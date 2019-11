Aktivistka za práva zvířat pobodala ženu kvůli kožešině. Ta ani nebyla pravá

Incident se stal v kostele presbyteriánské církve Fairmount Presbyterian Church ve městě Cleveland Heights v Ohiu minulou středu. Aktivistka za práva zvířat Meredith Lowellová zaútočila nožem na dětskou opatrovnici, která připravovala děti pro zpívání na chóru, kvůli tomu, že nosila boty s kožešinou.

Podle policie pětatřicetiletá Lowellová bodla ženu dvakrát do paže a jednou do břicha. Přítomný muž ji strhl k zemi a zadržel, než přijela policie, uvádí server Cleavland.com.

Stav opatrovnice není znám. Podle policie ji zdravotníci prevezli do nemocnice s život neohrožujícími zraněními.

Policie obvinila Lowellovou z pokusu o vraždu. Nyní čeká ve vazbě na soud.

„Věříme, že motivem k útoku bylo přesvědčení, že oběť nosí kožešinu,“ uvedla na tiskové konferenci policejní šéfka Anne Mecklenburgová. Místní zpravodajský server WKYC-TV tvrdí, že kožešina na botách nebyla pravá.



Není to poprvé, co aktivistka zaútočila či se pokusila zaútočit na člověka, o kterém si myslela, že nějakým způsobem ubližuje zvířatům. V roce 2012 hledala na sociálních sítích nájemného vraha, který by zavraždil jedince, co nosí kožešiny.

Server The Independent podotýká, že podle soudních dokumentů Lowellová požadovala, aby daná oběť byla starší dvanácti let a nejlépe starší čtrnácti let, ale že kdokoliv nad 12 let je „ok“.

Její statusy k ní přitáhly agenta FBI, který se následně vydával za zabijáka. Žena ho poslala zabít lidi, co nosí kožešiny, do knihovny v Cleveland Heights. Agent ji zatkl.

Soudní psycholog vydal zprávu, že Lowellová není kompetentní kvůli duševnímu onemocnění stát před soudem, ale že nepředstavuje riziko pro sebe ani širokou veřejnost.

V roce 2018 zaútočila aktivistka švýcarským armádním nožem na ženu, která nosila bundu s falešnou kožešinou. Propíchla jí oblečení, ženu ale nezasáhla. Policie útočnici zatkla, po zaplacení kauce ve výši 5 000 dolarů (115 600 korun) ji ale zase propustila.