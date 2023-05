Nový terč klimaaktivistů: obyčejní řidiči. Hněv dopadá i na elektromobily

Desítky majitelů velkých aut a SUV čekalo v Brně na konci dubna nepříjemné překvapení. Někdo jejich vozům vypustil pneumatiky. K akci se přihlásila skupina Tyre Extinguishers. Celkem v Brně takto vyřadila z provozu šestačtyřicet vozů.

Tyre Extinguishers působí celosvětově. Skupina považuje velká vozidla za přímé ohrožení životního prostředí. Svými radikálními činy chce docílit toho, aby lidé ve městech přestali používat auta. „Nechceme, aby si mysleli, že si mohou koupit velké auto, jen si užívat života a ignorovat, co se děje ve světě,“ vysvětlil aktivista Claude reportérovi listu Politico, který jej doprovázel při jeho cestě za vypouštěním pneumatik nenáviděných dopravních prostředků v Belgii.

„Neberte si to osobně. Nejste cíl, je to vaše auto,“ psal Claude ve vzkazu majitelům poškozených vozů. Politico ovšem dospívá k jinému závěru. „Klimatičtí aktivisté mají nový cíl: civilisty,“ stojí v titulku jeho reportáže.

Sám Claude připouští, že jeho činy mohou být „pro lidi nebezpečné, protože se jim může stát nehoda“. Aby skupina zabránila tomu, že se auto s propíchnutými pneumatikami rozjede, dávají její členové na čelní skla letáky s varováním i vysvětlením, jaké jsou její cíle.

Tyre Extinguishers se chlubí, že vypustila pneumatiky už 11 tisícům SUV v 17 zemích. Claude a jeho belgičtí společníci tvrdí, že za noc dokázali jen v Bruselu a Gentu způsobit splasknutí kol 194 aut. Původní pobočkou je ta britská. Idea ale nepochází od ní, už v roce 2007 švédská skupina Indians of the Concrete Jungle tvrdila, že svými aktivitami dočasně snížila prodej SUV po celé zemi.

Řidiči-pozéři předstírající zájem o ekologii?

Aktivistům na SUV vadí nejen to, že jsou kvůli své velikosti a hmotnosti většími znečišťovateli životního prostředí, ale že při střetu s nimi hrozí větší riziko úmrtí. „Bráníme se proti klimatické změně, znečištění vzduchu a nebezpečným řidičům,“ píší na své oficiální stránce, kde se případný sympatizant může dozvědět „jak poznat SUV“ či „jak vypustit pneumatiku SUV“.

Skupina ale zároveň radí, aby se nadšenci vyhýbali autům s jasným označením, že jsou pro lidi se zdravotním postižením, a dále komerčním autům, minibusům a vozům normální velikosti. Podle Tyre Extinguishers jsou ti, kteří vlastní velká vozidla, dostatečně bohatí, aby mohli cestovat hromadnou dopravou či na kole.

Mezi poškozenými však bývají ti, pro které je rychlá přeprava klíčová. Nedávná akce radikálních klimatických aktivistů v Bostonu například zasáhla ženu, která chtěla odvést svého psa do zdravotnického zařízení, či hasiče. „Je tady spousta lidí, kteří pracují v nemocnici a nemohli se dostat do práce včas,“ řekl jeden z obyvatel stanici NBC Boston.

Hněvu aktivistů nebývají ušetřeny ani elektromobily, které vlády podporují jako cestu ke snížení míry znečistění planety automobilovým průmyslem. Pro členy Tyre Extinguishers se podílejí na ničení životního prostředí tím, že pro jejich baterie se těží vzácné nerosty. „Jsou to jen bohatí lidé, kteří předstírají, že věří v ekologii,“ říká Claude.

Agresivní ekofašisté a přízeň filantropů

Kontroverzní kroky s cílem upozornit společnost na klimatické problémy neuskutečňují jen Tyre Extinguishers, ale i jiné klimatické skupiny. Bojovníci za klima vzbudili pobouření přilepováním se k obrazům slavných umělců či jejich poléváním. Některá muzea a galerie kvůli tomu musela zvýšit bezpečnost.

Ministerstvo vnitra německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko osočilo hnutí Ende Gelände, jež se angažuje v protestech proti uhelnému průmyslu, že pod závojem projevu občanské neposlušnosti skrývá krajně levicové extremisty. Ministerstvo uvádí, že v letech 2019 až 2022 zaznamenalo 43 požárů, 25 nebezpečných intervencí v železniční dopravě a 216 případů poškození majetku v okolí uhelných dolů, z nichž podezírá právě ekologické aktivisty.

Nejagresivnější a nejničivější činy ale uskutečnili ti, kteří se rekrutují z krajně pravicového spektra. Mezi takzvané „ekofašisty“ se přihlásil střelec, který v květnu minulého roku zabil deset černošských zákazníků obchodu v Buffalu, i atentátník z novozélandského Christchurche, který řádil v mešitách. Tito jedinci považují imigranty a nebělochy za zdroj klimatické krize, znečistění a vyčerpání přírodních zdrojů.

Radikalizace nicméně ekologické hnutí neodcizila od americké filantropické komunity. „Je pravděpodobné, že taktika skupin jako Ende Gelände, Letzte Generation a Just Stop Oil je učinila ještě atraktivnějšími pro určitý typ sponzorů,“ píše Politico. Tyto tři skupiny financuje nadace Climate Emergency Fund. Minulý rok rozdělila „organizacím, které říkají pravdu, narušují normálnost a vyžadují, aby transformace proběhla mimořádnou rychlostí“, 5,3 milionu dolarů.

Jistého pochopení se ekologickému hnutí dostává i mezi politiky. „Neměli bychom zapomínat, že v minulosti se zákony a praxe vždy měnily díky těmto hnutím občanské neposlušnosti. Setkal jsem se s mnoha mladými lidmi, kteří mi řekli, jak se rozhodli porušit zákon, protože to nouzová situace vyžadovala,“ prohlásil zvláštní zpravodaj OSN pro situaci obránců životního prostředí Michel Forst. „Myslím, že je to něco, co není nelegitimní.“