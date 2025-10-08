Naše pedály ukazují, že můžeme jinak. Ekoaktivisté míří do Brazílie na kole

Autor: ,
  19:18
Na klimatickou konferenci OSN COP30, která za měsíc začne v brazilském městě Belém, míří stovky ekologických aktivistů na kolech. V několika skupinách přejeli kus Evropy a minulý týden se setkali v Lisabonu. Z portugalské metropole pak vyrazili po moři do Brazílie, kde chtějí světovým lídrům předat několik návrhů do klimatických plánů.
Skupina plující lodí Avontuur z Lisabonu do Brazílie. (8. října 2025).

Skupina plující lodí Avontuur z Lisabonu do Brazílie. (8. října 2025). | foto: AP

Skupina plující lodí Avontuur z Lisabonu do Brazílie. (8. října 2025).
Lod jménem Avontuur plující z Lisabonu do Brazílie. (8. října 2025).
Skupina plující lodí Avontuur z Lisabonu do Brazílie. (8. října 2025).
Skupina plující lodí Avontuur z Lisabonu do Brazílie. (8. října 2025).
5 fotografií

Nejdelší trasu – skoro 8 tisíc kilometrů – zatím ujela skupina cyklistů, kteří vyrazili před dvaceti týdny z ázerbájdžánského Baku. Právě toto město hostilo loňskou klimatickou konferenci COP29, kam tehdy přijela menší skupina cyklistů, která brazilské delegaci slíbila, že letos uspořádá větší cestu na kolech do Amazonie.

Asi 600 cyklistů vyjelo před několika měsíci z různých částí Evropy, další část ekologických aktivistů se vypravila také z východní a jižní Afriky. „Možná jsme malá skupina, ale naše hlasy – a naše pedály – ukazují, že si stále ještě můžeme zvolit jinou cestu,“ řekla nizozemská účastnice akce Jolein Schorelová.

Česko zablokovalo hlasování na úrovni EU o klimatickém cíli pro rok 2040

„Hlavním poselstvím, které chceme předat světovým lídrům i obyčejným lidem, je, že cyklistika by měla být považována za seriózní možnost snížení emisí uhlíku z dopravy,“ dodala Schorelová s tím, že je tato možnost i zdravější, levnější a zábavnější.

Konference COP30 se koná od 10. do 21. listopadu a očekává se na ní několik desítek tisíc politiků, vědců a aktivistů. Schůzku hlav států a šéfů vlád, která bývá součástí této konference, brazilská vláda posunula už na 6. a 7. listopadu. Důvodem byly i problémy s nedostatečnými ubytovacími kapacitami v Belému, kvůli nimž také raketově vzrostly ceny hotelů v tomto městě v ústí řeky Amazonky. Řada zemí proto uvedla, že bude muset zmenšit své delegace, nebo že nepřijede vůbec.

Organizátoři COP30, kteří očekávají asi 45 tisíc účastníků, pro ubytování uzpůsobili také výletní lodě, motely či kostely. Minulý týden agentura Reuters napsala, že ubytování si zatím rezervovalo devět desítek zemí a dalších 80 států ještě s organizátory jedná o zajištění levnějšího ubytování.

COP29 schválila dohodu o zahájení globálních obchodů s uhlíkovými povolenkami

Navzdory kritice kvůli drahému ubytování brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva odmítl místo konání COP30 přesunout. Belém vybrala jeho vláda proto, že je branou do Amazonského pralesa, který bývá označován za zelené plíce planety Země a který se zhruba z 60 procent rozkládá na území Brazílie. Lula si jako jednu z priorit své vlády stanovil výrazně zmírnit či zastavit odlesňování, jež značně postoupilo za jeho předchůdce Jaira Bolsonara.

Konference OSN o změně klimatu se pořádají každoročně od roku 1995, s výjimkou roku 2020, kdy se akce neuskutečnila kvůli pandemii covidu-19. Cílem těchto setkání je jednání o opatřeních v boji proti globálnímu oteplování, zejména snižováním emisí skleníkových plynů.

Vstoupit do diskuse

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Naše pedály ukazují, že můžeme jinak. Ekoaktivisté míří do Brazílie na kole

Na klimatickou konferenci OSN COP30, která za měsíc začne v brazilském městě Belém, míří stovky ekologických aktivistů na kolech. V několika skupinách přejeli kus Evropy a minulý týden se setkali v...

8. října 2025  19:18

Němečtí poslanci zrušili turboobčanství. Scholz ho prosadil pro cizince teprve loni

Poslanci německého Spolkového sněmu ve středu schválili zákon, který ruší možnost získat německé občanství už po třech letech. Napříště tak bude možné stát se německým občanem nejdříve po pěti...

8. října 2025  19:01

Dotykové kiosky slaví deset let. Změnily objednávky i roli obsluhy v restauracích

Již od roku 2015 mění samoobslužné kiosky způsob, jakým si Češi objednávají jídlo v restauracích. Přestože zpočátku budila nová technologie obavy kvůli tomu, že gastronomii odosobní, dnes je z nich...

8. října 2025

Spor o Spezi skončil. Název pomerančové limonády s kolou může i mimo Německo

V Německu po desetiletích skončil spor o používání názvu Spezi, který označuje mix kolového nápoje a pomerančové limonády. Ve středu o tom informovala bavorská veřejnoprávní televizní a rozhlasová...

8. října 2025  17:49

Soužití s Romy se vnímá špatně dvakrát víc než pozitivně. I mimo vyloučené lokality

Jako špatné hodnotí soužití s Romy tři pětiny dotázaných, z toho 12 procent jako velmi špatné. Pozitivně ho vnímá více než třetina občanů. To je prakticky polovina oproti opačné skupině. Vyplývá to...

8. října 2025  17:44

Benda je v čele poslanců ODS. Budeme mít jako Praha ambici být ve vedení, řekl

Marek Benda je staronovým šéfem poslanců ODS, kteří si ho jednomyslně zvolili do čela. Občanští demokraté budou podle Bendy usilovat i o post místopředsedy Sněmovny. „Předpokládám, že jako druhý...

8. října 2025  17:03,  aktualizováno  17:34

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

8. října 2025  17:34

Německo má nového velvyslance v Česku. Plánuje spolupracovat s regiony

Pověřovací listiny dnes předal českému prezidentovi Petrovi Pavlovi nový německý velvyslanec Peter Reuss. V minulosti působil jako velvyslanec při UNESCO v Paříži nebo šéf oddělení pro humanitární...

8. října 2025  17:32

Auto na střeše i řidič uvězněný ve zničené dodávce. Dvě nehody se staly v rozmezí hodiny

Ve středu po poledni zaměstnaly všechny záchranné složky z Pardubického kraje hned dvě nehody krátce po sobě. U Rudné skončilo auto převrácené na střeše, v Žamberku zase museli hasiči ze zdemolované...

8. října 2025  17:28

Trápí celou Evropu. Africký mor prasat ohrožuje i Česko, varuje veterinární správa

Přestože se opatření spojená s africkým morem u prasat v Česku zmírnila, nákaza podle Státní veterinární správy (SVS) ČR zůstává hrozbou. S africkým morem bojují i za hranicemi v sousedním Německu a...

8. října 2025  17:26

Vrazil k příbuznému domů a při hádce ho bodl nožem. Skončil ve vazbě

Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu. Nově...

7. října 2025  13:20,  aktualizováno  8.10 17:16

Projekt dostavby D4 míří k arbitráži. Kvůli sporu o geologické údaje

Projekt dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem míří k arbitráži kvůli sporu o nároky francouzského koncesionáře Via Salis (skupiny Vinci a Meridiam). Koncesionář se na Rozhodčí soud při Mezinárodní...

8. října 2025  17:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.