Naše pedály ukazují, že můžeme jinak. Ekoaktivisté míří do Brazílie na kole

Nejdelší trasu – skoro 8 tisíc kilometrů – zatím ujela skupina cyklistů, kteří vyrazili před dvaceti týdny z ázerbájdžánského Baku. Právě toto město hostilo loňskou klimatickou konferenci COP29, kam tehdy přijela menší skupina cyklistů, která brazilské delegaci slíbila, že letos uspořádá větší cestu na kolech do Amazonie.
Asi 600 cyklistů vyjelo před několika měsíci z různých částí Evropy, další část ekologických aktivistů se vypravila také z východní a jižní Afriky. „Možná jsme malá skupina, ale naše hlasy – a naše pedály – ukazují, že si stále ještě můžeme zvolit jinou cestu,“ řekla nizozemská účastnice akce Jolein Schorelová.
„Hlavním poselstvím, které chceme předat světovým lídrům i obyčejným lidem, je, že cyklistika by měla být považována za seriózní možnost snížení emisí uhlíku z dopravy,“ dodala Schorelová s tím, že je tato možnost i zdravější, levnější a zábavnější.
Konference COP30 se koná od 10. do 21. listopadu a očekává se na ní několik desítek tisíc politiků, vědců a aktivistů. Schůzku hlav států a šéfů vlád, která bývá součástí této konference, brazilská vláda posunula už na 6. a 7. listopadu. Důvodem byly i problémy s nedostatečnými ubytovacími kapacitami v Belému, kvůli nimž také raketově vzrostly ceny hotelů v tomto městě v ústí řeky Amazonky. Řada zemí proto uvedla, že bude muset zmenšit své delegace, nebo že nepřijede vůbec.
Organizátoři COP30, kteří očekávají asi 45 tisíc účastníků, pro ubytování uzpůsobili také výletní lodě, motely či kostely. Minulý týden agentura Reuters napsala, že ubytování si zatím rezervovalo devět desítek zemí a dalších 80 států ještě s organizátory jedná o zajištění levnějšího ubytování.
Navzdory kritice kvůli drahému ubytování brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva odmítl místo konání COP30 přesunout. Belém vybrala jeho vláda proto, že je branou do Amazonského pralesa, který bývá označován za zelené plíce planety Země a který se zhruba z 60 procent rozkládá na území Brazílie. Lula si jako jednu z priorit své vlády stanovil výrazně zmírnit či zastavit odlesňování, jež značně postoupilo za jeho předchůdce Jaira Bolsonara.
Konference OSN o změně klimatu se pořádají každoročně od roku 1995, s výjimkou roku 2020, kdy se akce neuskutečnila kvůli pandemii covidu-19. Cílem těchto setkání je jednání o opatřeních v boji proti globálnímu oteplování, zejména snižováním emisí skleníkových plynů.