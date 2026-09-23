Demonstranti se v úterý večer chystali zabránit příjezdu migrantů ze dvou člunů, které po více než 30 hodinách na moři zachránila pobřežní stráž. Její plavidla je ve snaze předejít komplikacím převezla do vzdálenějšího Doveru.
Thomas, který protest na sociálních sítích svolal, vyrazil s několika spolupracovníky přímo na moře a akci záchranářů sledoval. Když ze člunů přeložili přistěhovalce na svá plavidla, přiblížil se k jednomu ze člunů a začal do něj bodat, informoval web listu The Guardian.
„Zbavíme se toho člunu,“ prohlašoval u toho na videu, které živě vysílal pro 100 tisíc sledujících.
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Na plavidle, na kterém zůstalo množství záchranných vest, byl v tu chvíli jeden ze záchranářů. Thomas na něj začal volat, aby odešel. Jak záchranář reagoval, to již na záznamu vidět není.
Policie z hrabství Hampshire uvedla, že útok na člun vyšetřuje. Doplnila, že zadržela šest lidí, které v úterý večer vzala do vazby v souvislosti s činy, mezi nimiž byl i útok na záchranáře.
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Několik organizací hájících práva přistěhovalců akci odsoudilo jako násilnou a nepřijatelnou.
„Danny Tommo již byl odsouzen za násilný trestný čin. Záběry, na nichž dnes (v úterý) v Lamanšském průlivu divoce bodá do člunu, v němž je záchranář, jsou nechutné,“ uvedla organizace Stand Up To Racism.
Použila přitom přezdívku využívanou Thomasem, jenž strávil dva roky ve vězení za pokus o únos, napsal The Guardian.
Thomas podle médií patrně stál i za předchozími protesty, při nichž v minulých týdnech v jihoanglických městech stovky většinou maskovaných lidí volaly po zastavení nelegální migrace přes Lamanšský průliv.
Nelegální přeplouvání průlivu podle britských statistik za letošní rok pokleslo o více než 40 procent proti stejnému období loňska, stále však připlouvá téměř 2000 lidí měsíčně.
Migrace v Británii zůstává zásadním tématem, kterým se opoziční protiimigrační strana Reform UK snaží získávat voliče nespokojené s přístupem vlády. Strana, která se s vládními labouristy přetahuje o pozici lídra voličských průzkumů, začátkem září uzavřela dohodu s francouzským Národním sdružením, že v případě volebního vítězství společně zastaví cesty migrantů přes Lamanšský průliv.
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Labouristická britská vláda tvrdí, že na omezení počtu nelegálně přicházejících přistěhovalců pracuje a loni uzavřela s Paříží vlastní dohodu, k jejímuž naplňování se snaží francouzské úřady tlačit.