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Pojily ho vazby na neonacisty. Zemské vládě v Německu teď nabízí svůj plán

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  10:48
Lídr rakouského Identitárního hnutí Martin Sellner (5. listopadu 2016)

Lídr rakouského Identitárního hnutí Martin Sellner (5. listopadu 2016) | foto: Profimedia.cz

Fotografie z videozáznamu útočníka, který střílel v mešitě v novozélandském...
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Rakouský pravicový extremista Martin Sellner, spojovaný s kontakty na pachatele teroristického útoku v novozélandském Christchurchi, si v Německu legálně registroval organizaci „Institut pro remigraci“. Přes ni chce ovlivňovat politickou debatu a úřadům v Sasku-Anhaltsku již nabídl migrační plán.

Jak informoval německý regionální deník Ostdeutsche Allgemeine s odkazem na obchodní rejstřík, organizace „Institut pro remigraci Martin Sellner (NGO) UG“ byla koncem srpna zapsána u okresního soudu ve Stendalu se sídlem v Magdeburku a obchodní adresou v Chemnitzu. Sellner je jejím jediným jednatelem. Jako oficiální účel subjekt uvádí studie, analýzy, poradenské služby a vzdělávací akce v sociální a migrační oblasti.

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Podle vlastních vyjádření však institut plánuje otevřené lobbistické aktivity. Jeho deklarovaným cílem je propojovat politiky, novináře i akademiky a prosazovat pojem „remigrace“. Zemské politické strany a jejich představitele hodlá organizace hodnotit podle toho, jak silně tento koncept podporují.

Institut se výrazně zaměřil na Sasko-Anhaltsko. Ještě před zářijovými zemskými volbami vypracoval dokument nazvaný „Zemská remigrace Sasko-Anhaltsko“, který předkládá jako návod pro prvních sto dní nové administrativy. Počítá mimo jiné se vznikem zemského úřadu pro remigraci, prověřením tolerovaných pobytů, vytvořením návratového fondu nebo revizí tzv. naturalizací.

V zemských volbách 6. září v Sasku-Anhaltsku zvítězila Alternativa pro Německo (AfD) se ziskem 43,8 procenta hlasů. Sellnerův institut sice materiál formuloval přímo s ohledem na potenciální kabinet pod vedením AfD, podle dostupných informací však neexistují žádné důkazy o tom, že by se strana na vzniku plánu podílela nebo s institutem organizačně spolupracovala.

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Německé bezpečnostní složky Sellnera v minulosti sledovaly. Spolkový úřad pro ochranu ústavy jej vede jako důležitou postavu německojazyčného identitárního hnutí, saská kontrarozvědka ho přímo označuje za pravicového extremistu.

Podle zjištění stanice Deutsche Welle se Sellner v mládí přímo pohyboval v rakouské neonacistické scéně, kde byl jeho mentorem fanatický popírač holokaustu Gottfried Küssel. Později stanul v čele identitárního hnutí, jehož hlavním cílem je ochrana regionální, národní či evropské civilizační identity před imigrací a multikulturalismem.

Globální pozornost vzbudil v roce 2019, kdy vyšlo najevo, že byl v e-mailovém kontaktu s pachatelem masové střelby v mešitách v novozélandském Christchurchi Brentonem Tarrantem, od kterého přijal finanční dar patnáct set eur. Jakékoli zapojení do teroristického útoku Sellner odmítá.

27. března 2019
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