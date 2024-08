Zpěvák Akon sliboval Senegalu město budoucnosti. Zatím se v něm pase dobytek

Senegalská vláda zpěvákovi na město pojmenované po něm darovala přes 800 hektarů půdy. A ty bude chtít zase zpátky, pokud to takto půjde dál, píše britský deník The Times. Nestojí supermoderní mrakodrapy, ale ani škola a nemocnice, které se měly postavit jako první.

V plánu byly i zábavní parky, hotelový resort u moře, univerzita. To vše mělo dohromady tvořit pulzující moderní a zelené město, které by přitáhlo obchod, přineslo nová pracovní místa a povzbudilo tamní ekonomiku. Místo staveniště však pozemky připomínají pastviny, protože tam místní posílají dobytek, a dosud bylo oficiálně předáno jen centrum pro mládež, basketbalové hřiště a informační centrum.

Jednapadesátiletý Akon, který se narodil v Senegalu a do USA se přestěhoval v sedmi letech, chudé zemi sliboval „opravdovou Wakandu“, čímž odkazoval na vyspělou fiktivní zemi ze světa komiksových superhrdinů společnosti Marvel, která ji umístila do subsaharské Afriky. Když Akon své plány představoval veřejnosti, ještě nebylo známo, kde přesně bude stavět.

Nakonec jde o pozemky u obce Mbodiène jižně od Dakaru. Město mělo získávat energii pouze z obnovitelných zdrojů a fungovat zcela na vlastní kryptoměně zvané AKoin, plánoval s tím, že kryptoměna by se mohla stát „zachráncem Afriky“. První fáze výstavby měla být hotová loni. Kromě nemocnice a školy měla zahrnovat policejní stanici a solární elektrárnu.

Zcela hotovo pak mělo být v roce 2030 a náklady se uváděly kolem šesti miliard dolarů. Státní firma Sapco-Senegal, jež se v zemi zabývá rozvojem turismu, Akonovi zatím poslala oficiální výstrahu, aby na svém projektu začal pracovat, nebo si vláda vezme zpět 90 procent darované půdy. Akon Sapcu předtím údajně nezaplatil několik faktur a vzbudil tak obavy, že projekt na tom není finančně nejlépe. Jeden z manažerů projektu však před časem prohlásil, že výstavba pokračuje.

Také sám zpěvák se zemi chystá navštívit a úředníky v Dakaru přesvědčit, že díky novým investorům i architektům bude první fáze hotová do čtyř let a celé město pak dokončí jen s pětiletým zpožděním. Senegal navíc není jedinou zemí, ve které chce stavět. Krátce poté, co představil první Akon City, přišel s druhým. To plánuje v Ugandě a i tam už od vlády dostal příslušné pozemky.

„Mělo by to velký dopad na mnoho životů zde, kde je mnoho mladých lidí, kteří nemají práci,“ řekla senegalská čtyřicátnice Mame Lamp Fall, jež nemá vysvětlení, proč se z velkolepého plánu dosud postavilo tak málo. I sedmadvacetiletý Félix Sene měl vysoká očekávání.

Teď už v „mrtvém“ Mbodiène nechce zůstat a uvažuje, že odejde do jiné země. „Projekt Akoncity nám tu dal naději na lepší budoucnost a my teď musíme přijít na to, co máme dělat se svými životy,“ říká nezaměstnaný muž. Víc než třetina senegalské populace žila v roce 2020 ve slumech, uvádí Světová banka.

Zemědělec André Sarr však zůstává optimistou. „Úřady si chtějí vzít ty pozemky zpět, ale na co? Nechceme je Akonovi vzít. Věříme, že tam postaví město, jaké slíbil, pokud mu dají čas. Zatím postavil jen jeden dům, který ještě navíc ani není hotový, ale je to začátek. Zvládne to, pořád jsme ještě neztratili naději v něj ani v jeho projekt,“ říká bývalý pracovník v hotelu.

Mbodiène leží na břehu Atlantského oceánu jižně od senegalské metropole: